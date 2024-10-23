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Posted 23 октября, 11:53

Published 23 октября, 11:53

Modified 23 октября, 11:55

Updated 23 октября, 11:55

Женщина больше не работает нотариусом

Профессионального статуса лишили нотариуса из Новосибирска — что она сделала

23 октября 2024, 11:53
Фото: atas.info
Женщина больше не работает нотариусом
Нотариус из Новосибирска лишилась профессионального статуса, подробности дал судебный департамент.

Ирина Титова работала нотариусом в удаленном формате, а параллельно была лайфкоучем, что запрещает российское законодательство.

По версии суда, сибирячка передавала свою работу коллегам без основательной причины, а сама оказывала консультации в качестве психотерапевта. Титова заявляла, что имеет такое образование, а деньги с таких встреч она передавала в благотворительность. Одна такая консультация стоила восемь тысяч рублей.

Суд лишил женщину профессионального статуса, но она решила обжаловать это решение. Сделать ей это не удалось. Вердикт уже обрел законную силу и апелляцию подать не удастся.

Новосибирец решил взять кредит по фальшивым документам: он пришел в автосалон и попался полиции.

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