Профессионального статуса лишили нотариуса из Новосибирска — что она сделала

Posted 23 октября, 11:53
Published 23 октября, 11:53
Modified 23 октября, 11:55
Updated 23 октября, 11:55
Ирина Титова работала нотариусом в удаленном формате, а параллельно была лайфкоучем, что запрещает российское законодательство.
По версии суда, сибирячка передавала свою работу коллегам без основательной причины, а сама оказывала консультации в качестве психотерапевта. Титова заявляла, что имеет такое образование, а деньги с таких встреч она передавала в благотворительность. Одна такая консультация стоила восемь тысяч рублей.
Суд лишил женщину профессионального статуса, но она решила обжаловать это решение. Сделать ей это не удалось. Вердикт уже обрел законную силу и апелляцию подать не удастся.
Новосибирец решил взять кредит по фальшивым документам: он пришел в автосалон и попался полиции.