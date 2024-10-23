Профессионального статуса лишили нотариуса из Новосибирска — что она сделала

По версии суда, сибирячка передавала свою работу коллегам без основательной причины, а сама оказывала консультации в качестве психотерапевта. Титова заявляла, что имеет такое образование, а деньги с таких встреч она передавала в благотворительность. Одна такая консультация стоила восемь тысяч рублей.