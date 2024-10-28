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Posted 28 октября, 02:44

Published 28 октября, 02:44

Modified 28 октября, 02:46

Updated 28 октября, 02:46

Синоптики обещают снег

Волна холода накроет Новосибирскую область

28 октября 2024, 02:44
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Синоптики обещают снег

В Новосибирскую область в конце октября нагрянут заморозки

В Новосибирской области снова станет холодно, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Ощутимое похолодание ожидается 28 октября. Днем воздух прогреется до +5…+7, вечером до +2, а ночью похолодает до -1. Такие данные приводит Западно-Сибирский гидрометцентр. Также местами возможен дождь. Заморозки до -3 прогнозируют в ночь на 29 октября.

«Яндекс. Погода» обещает дождливую неделю с мокрым снегом. Холоднее всего станет в четверг, 31 октября, когда столбик термометра покажет -2 ночью.

Сайт gismeteo обещает прохладную неделю, но к выходным вновь ожидается плюсовая температура до +8. Ранее мы называли даты, когда в регионе устанавливался снежный покров.

Гололед сковал улицы Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Заморозки
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