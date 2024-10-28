Волна холода накроет Новосибирскую область

Posted 28 октября, 02:44
Published 28 октября, 02:44
Modified 28 октября, 02:46
Updated 28 октября, 02:46
Ощутимое похолодание ожидается 28 октября. Днем воздух прогреется до +5…+7, вечером до +2, а ночью похолодает до -1. Такие данные приводит Западно-Сибирский гидрометцентр. Также местами возможен дождь. Заморозки до -3 прогнозируют в ночь на 29 октября.
«Яндекс. Погода» обещает дождливую неделю с мокрым снегом. Холоднее всего станет в четверг, 31 октября, когда столбик термометра покажет -2 ночью.
Сайт gismeteo обещает прохладную неделю, но к выходным вновь ожидается плюсовая температура до +8. Ранее мы называли даты, когда в регионе устанавливался снежный покров.