Волна холода накроет Новосибирскую область

Ощутимое похолодание ожидается 28 октября. Днем воздух прогреется до +5…+7, вечером до +2, а ночью похолодает до -1. Такие данные приводит Западно-Сибирский гидрометцентр. Также местами возможен дождь. Заморозки до -3 прогнозируют в ночь на 29 октября.