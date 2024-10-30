Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале про любовь

Posted 30 октября, 04:17
Published 30 октября, 04:17
Modified 30 октября, 04:19
Updated 30 октября, 04:19
Сериал получил название «Макрон» (16+). В нем 20 серий и рассказывает он о любви. По сюжету, молодой парень влюбляется в свою начальницу. Они начали встречаться, несмотря на разницу в возрасте — 20 лет.
Бойфренд приезжает к себе домой познакомить свою девушку с родителями: тем выбор пассии не понравился. В комедийной форме они будут всячески избавляться от дамы сердца их сына.
В сериале снялась и актриса из Новосибирска. Ее зовут Юлия Акимова. В роли Галины она желает поскорее выйти замуж. Ее персонаж положительный, но легкомысленный. Все детали пока не раскрываются. На телеэкранах премьеру можно посмотреть 11 ноября.
Сама сибирячка вспоминает свой родной Новосибирск и благодарит театральный институт и своих педагогов, которые раскрыли ее талант. Сейчас домой она почти не приезжает, так как строит свою карьеру в столице. Также блогер из Новосибирска, а сейчас уже звезда телеэкранов — Дава, трогательно поздравил свою маму.