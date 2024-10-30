Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале про любовь

Сама сибирячка вспоминает свой родной Новосибирск и благодарит театральный институт и своих педагогов, которые раскрыли ее талант. Сейчас домой она почти не приезжает, так как строит свою карьеру в столице. Также блогер из Новосибирска, а сейчас уже звезда телеэкранов — Дава, трогательно поздравил свою маму.