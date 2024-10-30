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Posted 30 октября, 04:17

Published 30 октября, 04:17

Modified 30 октября, 04:19

Updated 30 октября, 04:19

Сибирячка снялась в сериале

Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале про любовь

30 октября 2024, 04:17
Фото: из личного архива актрисы. Сибирячка снялась в сериале
Уроженка Новосибирска сыграла роль в новом сериале, о чем сообщает телеканал ТНТ.

Сериал получил название «Макрон» (16+). В нем 20 серий и рассказывает он о любви. По сюжету, молодой парень влюбляется в свою начальницу. Они начали встречаться, несмотря на разницу в возрасте — 20 лет.

Бойфренд приезжает к себе домой познакомить свою девушку с родителями: тем выбор пассии не понравился. В комедийной форме они будут всячески избавляться от дамы сердца их сына.

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В сериале снялась и актриса из Новосибирска. Ее зовут Юлия Акимова. В роли Галины она желает поскорее выйти замуж. Ее персонаж положительный, но легкомысленный. Все детали пока не раскрываются. На телеэкранах премьеру можно посмотреть 11 ноября.

Сама сибирячка вспоминает свой родной Новосибирск и благодарит театральный институт и своих педагогов, которые раскрыли ее талант. Сейчас домой она почти не приезжает, так как строит свою карьеру в столице. Также блогер из Новосибирска, а сейчас уже звезда телеэкранов — Дава, трогательно поздравил свою маму.

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