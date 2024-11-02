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Posted 2 ноября, 05:11

Published 2 ноября, 05:11

Modified 2 ноября, 05:13

Updated 2 ноября, 05:13

Блогер принял подарок

Блогер Артемий Лебедев получил странный подарок из Сибири

2 ноября 2024, 05:11
Фото: Артемий Лебедев. Блогер принял подарок

Житель Новосибирска подарил неоднозначный сюрприз блогеру Артемию Лебедеву

Новосибирский бизнесмен вручил подарок знаменитому блогеру, о чем он рассказал в соцсетях.

К дизайнеру попал в руки подарок от жителя Новосибирска. Бизнесмен Любим Любаев решил удивить известного дизайнера. Он вручил ему нетипичный подарок. Это был элемент вывески «Косметический кабинет».

Как отреагировал блогер, предприниматель не проинформировал. Также в Новосибирске отреставрировали данную вывеску. Надпись засияла на Советской улице.

Артемий Лебедев является частым критиком Новосибирска. Единственным плюсом он считает современный аэропорт Толмачево. Дизайнер неоднократно называл столицу Сибири попой, и неоднократно выделял Красноярск.

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