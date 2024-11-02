Блогер Артемий Лебедев получил странный подарок из Сибири

Posted 2 ноября, 05:11
Published 2 ноября, 05:11
Modified 2 ноября, 05:13
Updated 2 ноября, 05:13
К дизайнеру попал в руки подарок от жителя Новосибирска. Бизнесмен Любим Любаев решил удивить известного дизайнера. Он вручил ему нетипичный подарок. Это был элемент вывески «Косметический кабинет».
Как отреагировал блогер, предприниматель не проинформировал. Также в Новосибирске отреставрировали данную вывеску. Надпись засияла на Советской улице.
Артемий Лебедев является частым критиком Новосибирска. Единственным плюсом он считает современный аэропорт Толмачево. Дизайнер неоднократно называл столицу Сибири попой, и неоднократно выделял Красноярск.