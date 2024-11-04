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Posted 4 ноября, 11:47

Published 4 ноября, 11:47

Modified 4 ноября, 11:49

Updated 4 ноября, 11:49

Жители Новосибирска пожаловались Бастрыкину

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся доме по улице Марата в Новосибирске

4 ноября 2024, 11:47
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Жители Новосибирска пожаловались Бастрыкину
Глава СКР отреагировал на обращение новосибирцев, которые вынуждены жить в разрушающемся доме с печным отоплением.

Люди, живущие в доме по улице Марата в Новосибирске, обратились в общественную приемную главы СКР. Бастрыкин не оставил просьбу граждан без внимания. Он потребовал доложить ему причину, по которой дом все еще не признан аварийным.

Здание было построено в 1936 году. Сейчас оно имеет все признаки изношенности, фундамент и несущие конструкции деформированы, печное отопление и инженерные конструкции неисправны. Каждый день жители этого дома рискуют оказаться под его обломками.

Отметим, что ранее жители десятков домов остались без отопления из-за прорыва на сетях.

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#Екатерина Нимко#Общество#Отопление#Проверка#СКР#Бастрыкин
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