Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся доме по улице Марата в Новосибирске

Posted 4 ноября, 11:47
Published 4 ноября, 11:47
Modified 4 ноября, 11:49
Updated 4 ноября, 11:49
Люди, живущие в доме по улице Марата в Новосибирске, обратились в общественную приемную главы СКР. Бастрыкин не оставил просьбу граждан без внимания. Он потребовал доложить ему причину, по которой дом все еще не признан аварийным.
Здание было построено в 1936 году. Сейчас оно имеет все признаки изношенности, фундамент и несущие конструкции деформированы, печное отопление и инженерные конструкции неисправны. Каждый день жители этого дома рискуют оказаться под его обломками.
Отметим, что ранее жители десятков домов остались без отопления из-за прорыва на сетях.