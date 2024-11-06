Проезд автомобилей ограничили на четырех улицах Новосибирска

Posted 6 ноября, 02:58
Published 6 ноября, 02:58
Modified 6 ноября, 03:00
Updated 6 ноября, 03:00
Ограничения начали действовать в двух районах города. Их ввели в Центральном округе и Октябрьском районе. Сразу на нескольких улицах частично закрыт проезд.
На восемь метров сузили дорогу на улице Бориса Богаткова в районе дома №53. Также уже стала улица Толстого. Неудобства для водителей продлятся до 15 ноября включительно.
Кроме того, на несколько метров стала уже улица Салтыкова Щедрина. Ограничения появились и на улице 1905 года у дома №18. Их снимут до 20 ноября.
Дороги закрыли из-за ремонтных работ на теплотрассах. Автомобилистов попросили обращать внимание на знаки и не нарушать правила движения. В центре совсем недавно сняли ограничения на других улицах.