atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 02:58

Published 6 ноября, 02:58

Modified 6 ноября, 03:00

Updated 6 ноября, 03:00

Проезд закрыли

Проезд автомобилей ограничили на четырех улицах Новосибирска

6 ноября 2024, 02:58
Фото: 1MI. Проезд закрыли
В Новосибирске ограничили движение машин сразу на нескольких улицах, о чем сообщает мэрия.

Ограничения начали действовать в двух районах города. Их ввели в Центральном округе и Октябрьском районе. Сразу на нескольких улицах частично закрыт проезд.

На восемь метров сузили дорогу на улице Бориса Богаткова в районе дома №53. Также уже стала улица Толстого. Неудобства для водителей продлятся до 15 ноября включительно.

Кроме того, на несколько метров стала уже улица Салтыкова Щедрина. Ограничения появились и на улице 1905 года у дома №18. Их снимут до 20 ноября.

Дороги закрыли из-за ремонтных работ на теплотрассах. Автомобилистов попросили обращать внимание на знаки и не нарушать правила движения. В центре совсем недавно сняли ограничения на других улицах.

Названа настоящая причина ночных полетов вертолетов над Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Долгожданный проезд к СКИФу открыли в НовосибирскеВ Новосибирске маршрутка №8 изменит схему проездаПроезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске снова закроют — автомобилистов ждет ад
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#Ограничения#Проезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика