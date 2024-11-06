Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* торгует собой за 800 евро

Лазарева обещает своим гостям не только отдых в окружении природы, но и насыщенную программу, наполненную «смыслом, красотой и душевным общением». По ее словам, участникам не придется тратить время на бытовые вопросы — их будет обслуживать личный шеф-повар, благодаря чему можно будет полностью погрузиться в отдых. В течение уикенда также планируются занятия с психологом, которого Лазарева называет проверенным профессионалом, уже работавшим с ней в предыдущих проектах и помогавшим другим участникам решить важные вопросы.