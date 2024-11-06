Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* торгует собой за 800 евро

Posted 6 ноября, 06:49
Published 6 ноября, 06:49
Modified 6 ноября, 06:51
Updated 6 ноября, 06:51
Программа предусматривает уикенд на вилле в живописных окрестностях Валенсии и рассчитана на небольшую группу участников — не более 12 человек. Стоимость участия составляет 800 евро, что примерно эквивалентно 84 тысячам рублей.
Лазарева обещает своим гостям не только отдых в окружении природы, но и насыщенную программу, наполненную «смыслом, красотой и душевным общением». По ее словам, участникам не придется тратить время на бытовые вопросы — их будет обслуживать личный шеф-повар, благодаря чему можно будет полностью погрузиться в отдых. В течение уикенда также планируются занятия с психологом, которого Лазарева называет проверенным профессионалом, уже работавшим с ней в предыдущих проектах и помогавшим другим участникам решить важные вопросы.
После отъезда из России Лазарева активно работает в Европе, организуя различные программы и мероприятия. Ее антироссийская позиция привлекла внимание властей. В результате против нее было возбуждено уголовное дело по статье за публичную пропаганду терроризма, Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов. Телеведущая объявлена в международный розыск.
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга