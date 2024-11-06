atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 06:49

Published 6 ноября, 06:49

Modified 6 ноября, 06:51

Updated 6 ноября, 06:51

Татьяна Лазарева*

Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева* торгует собой за 800 евро

6 ноября 2024, 06:49
Фото: соцсети телеведущей. Татьяна Лазарева*

Новосибирская телеведущая Лазарева* предлагает отдохнуть с собой за 800 евро

Новосибирская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева*, находящаяся в федеральном розыске в России, объявила о новом проекте «Выходные для родителей», за участие в котором она просит 800 евро.

Программа предусматривает уикенд на вилле в живописных окрестностях Валенсии и рассчитана на небольшую группу участников — не более 12 человек. Стоимость участия составляет 800 евро, что примерно эквивалентно 84 тысячам рублей.

Лазарева обещает своим гостям не только отдых в окружении природы, но и насыщенную программу, наполненную «смыслом, красотой и душевным общением». По ее словам, участникам не придется тратить время на бытовые вопросы — их будет обслуживать личный шеф-повар, благодаря чему можно будет полностью погрузиться в отдых. В течение уикенда также планируются занятия с психологом, которого Лазарева называет проверенным профессионалом, уже работавшим с ней в предыдущих проектах и помогавшим другим участникам решить важные вопросы.

После отъезда из России Лазарева активно работает в Европе, организуя различные программы и мероприятия. Ее антироссийская позиция привлекла внимание властей. В результате против нее было возбуждено уголовное дело по статье за публичную пропаганду терроризма, Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов. Телеведущая объявлена в международный розыск.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом
Узнать подробнее
Читайте также:
Горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов-иноагентовСуд оштрафовал депутата-иноагента из НовосибирскаСуд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
#Алина Гурицкая#Новосибирск#СВО#Татьяна Лазарева#Иноагент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика