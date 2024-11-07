Люди в форме вымогают деньги на фильтры у жителей Новосибирска

Posted 7 ноября, 04:41
Published 7 ноября, 04:41
Modified 7 ноября, 04:43
Updated 7 ноября, 04:43
В дома улицы Палласа пришли люди в универсальной форме. Они назвались работниками «Системы внутренних коммуникаций».
Сотрудники продавали свои услуги, стуча в квартиры. Мужчины показывали удостоверение и нагло себя вели. Предлагали возможные аферисты поставить фильтры для очистки воды, передают обеспокоенные горожане.
В сети можно найти много негативных отзывов об этой компании, в том числе и на дорогие услуги. Однажды сотрудники обманули пенсионерку, поставив фильтр за 22 тысячи, когда такая услуга стоит пару тысяч рублей, о чем писали в отзывах сибиряки.
Две девушки из Новосибирска обманули пенсионера из Москвы на 60 млн рублей.