Люди в форме вымогают деньги на фильтры у жителей Новосибирска

В сети можно найти много негативных отзывов об этой компании, в том числе и на дорогие услуги. Однажды сотрудники обманули пенсионерку, поставив фильтр за 22 тысячи, когда такая услуга стоит пару тысяч рублей, о чем писали в отзывах сибиряки.