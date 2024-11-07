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Posted 7 ноября, 04:41

Published 7 ноября, 04:41

Modified 7 ноября, 04:43

Updated 7 ноября, 04:43

Мошенников заподозрили горожане

Люди в форме вымогают деньги на фильтры у жителей Новосибирска

7 ноября 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney. Мошенников заподозрили горожане
В Новосибирске горожане пожаловались на наглых людей, продающих фильтры для воды: информация появилась в соцсетях.

В дома улицы Палласа пришли люди в универсальной форме. Они назвались работниками «Системы внутренних коммуникаций».

Сотрудники продавали свои услуги, стуча в квартиры. Мужчины показывали удостоверение и нагло себя вели. Предлагали возможные аферисты поставить фильтры для очистки воды, передают обеспокоенные горожане.

В сети можно найти много негативных отзывов об этой компании, в том числе и на дорогие услуги. Однажды сотрудники обманули пенсионерку, поставив фильтр за 22 тысячи, когда такая услуга стоит пару тысяч рублей, о чем писали в отзывах сибиряки.

Две девушки из Новосибирска обманули пенсионера из Москвы на 60 млн рублей.

Мошенники оформили кредит под 67% на пенсионера из Новосибирска
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