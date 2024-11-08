Активисты из Искитима пожаловались на городские проблемы Александру Бастрыкину

Posted 8 ноября, 10:46
Published 8 ноября, 10:46
Modified 8 ноября, 10:48
Updated 8 ноября, 10:48
Гражданские активисты из города Искитим Новосибирской области в пятницу, 8 ноября, передали в московскую приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина официальные жалобы на основные городские проблемы.
В первую очередь, это касается круглосуточного транзитного движения тяжелых грузовиков по городским улицам и планов по возведению в городской черте металлопрокатного завода с максимальной категорией опасного влияния на окружающую среду.
Искитимцы неоднократно требовали от местных властей вмешаться в скандальные ситуации, но в итоге проблемы не решаются, подчеркнул в интервью изданию «Прецедент» активист Артем Фролов.