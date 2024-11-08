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Posted 8 ноября, 10:46

Published 8 ноября, 10:46

Modified 8 ноября, 10:48

Updated 8 ноября, 10:48

Помощи у Бастрыкина жители Искитима ищут из-за бездействия местных властей

Активисты из Искитима пожаловались на городские проблемы Александру Бастрыкину

8 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI. Помощи у Бастрыкина жители Искитима ищут из-за бездействия местных властей
Общественники лично предали бумаги в приемную главного следователя в Москве.

Гражданские активисты из города Искитим Новосибирской области в пятницу, 8 ноября, передали в московскую приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина официальные жалобы на основные городские проблемы.

В первую очередь, это касается круглосуточного транзитного движения тяжелых грузовиков по городским улицам и планов по возведению в городской черте металлопрокатного завода с максимальной категорией опасного влияния на окружающую среду.

Искитимцы неоднократно требовали от местных властей вмешаться в скандальные ситуации, но в итоге проблемы не решаются, подчеркнул в интервью изданию «Прецедент» активист Артем Фролов.

Митинг против строительства металлургического завода прошел в Искитиме
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#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Следком#Жалобы#Александр Бастрыкин
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