Этнофестиваль «Морозы» и краеведческий диктант: как отмечают День Сибири 8 ноября

Спустя три века император Александр III постановил установить День Сибири в память о присоединении этого региона. В 1881 году на торжествах в честь 300-летия этого события были организованы праздничные шествия, молебны и народные гуляния. Праздник стал не только символом исторического вклада Сибири в развитие страны, но и выражением глубокого уважения к жителям этих суровых и величественных земель. Однако после Октябрьской революции традиция постепенно исчезла, и только в последние десятилетия празднование Дня Сибири вновь возродилось.