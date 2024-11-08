Этнофестиваль «Морозы» и краеведческий диктант: как отмечают День Сибири 8 ноября

Posted 8 ноября, 06:34
Published 8 ноября, 06:34
Modified 8 ноября, 06:36
Updated 8 ноября, 06:36
Истоки Дня Сибири восходят к событиям XVI века, когда в октябре 1582 года (по старому стилю) отряд казаков во главе с атаманом Ермаком захватил столицу Сибирского ханства Искер. Это стало началом присоединения огромных территорий к Московскому государству. С походом Ермака началась новая эпоха в истории Сибири, включающая освоение труднодоступных земель и расширение границ России до Тихого океана.
Спустя три века император Александр III постановил установить День Сибири в память о присоединении этого региона. В 1881 году на торжествах в честь 300-летия этого события были организованы праздничные шествия, молебны и народные гуляния. Праздник стал не только символом исторического вклада Сибири в развитие страны, но и выражением глубокого уважения к жителям этих суровых и величественных земель. Однако после Октябрьской революции традиция постепенно исчезла, и только в последние десятилетия празднование Дня Сибири вновь возродилось.
Сибирь сегодня — это не только природные богатства, такие как нефть, газ и лесные ресурсы, но и символ стойкости и выносливости. Именно сибиряки, люди с «северным характером», славятся своим упорством и смелостью. В разные периоды истории сибирские города служили опорными пунктами на фронтире, развивались как научные и культурные центры и становились местом притяжения для людей, ищущих вольной жизни и возможностей для развития.
Традиционно сибиряков отличает крепкий дух и особое отношение к природе и своему краю. Сегодня, в условиях быстрого экономического и технологического развития, Сибирь остается важнейшим регионом страны, поддерживающим российскую экономику.
Сегодня День Сибири не только память о прошлом, но и праздник культуры и творчества. Множество мероприятий проводится по всему региону.
Обширную программу подготовили в кинозале «Синема», где подведут итоги фотоконкурса «Это Родина моя», также пройдет множество творческих презентаций и просмотр тематических фильмов.
Когда: 10 ноября, 11:00
Где: кинозал «Синема» — ул. Каинская, 4
Стоимость: бесплатно
Посетителям расскажут об одних из первых сибиряках и о тех старообрядцах, кто еще живет в наше время — как они сумели сохранить и пронести через века свои традиции. Также посетителям представят выставку «Пути-дороги полевые», на которой представят экспонаты музея этнографии.
Когда: 10 ноября, 14:00
Где: Институт археологии и этнографии СО РАН — Академгородок, проспект Лаврентьева, 17
Стоимость: бесплатно, но с предварительной записью по телефоне 8-913-781-54-93
Необычный фестиваль проведут в Новосибирске впервые. Это настоящий народный праздник, на котором будет работать несколько этнографических площадок, на которых проведут мастер-классы по столярному и текстильному мастерству, игре на гуслях, а также откроется «семейная ферма».
Когда: 10 ноября, с 14:00 по 19:00
Где: Центр креативных индустрий — ул. Каинская, 4
Стоимость: бесплатно
В разных музеях Новосибирска проводятся экскурсии, посвященные историческим находкам, рассказывающим о древних традициях и жизни на территории Сибири. Сама экскурсия будет бесплатная, но вход в музей придется оплатить. Лекции для посетителей проведут 9 ноября в:
Музей Дзержинского района — проспект Дзержинского 1а — 12:00;
Музей Железнодорожного района — Вокзальная магистраль, 3 — 13:13;
«Музей на Богданке» — ул. Богдана Хмельницкого, 32 — 14:00;
Музей «Чёмы» — ул. Новоморская, 12а — 15:00;
Музей на набережной — ул. Обская, 4 — 15:00;
Музей «Заельцовка» — Красный проспект, 179 — 16:00;
Музей документального кино — ул. Романова, 26 — 11:00;
Музей Первомайского района — ул. Первомайская, 148 — 14:00.
Праздничный концерт пройдет в Новосибирской филармонии. Солисты филармонии исполнят произведения сибирских авторов, отдавая дань музыкальной культуре региона.
Когда: 8 ноября, с 15:00
Где: Нофосибирская филармония — Красный проспект, 32
Стоимость: 300 рублей
Экспозиция, посвященная Николаю Литвинову, первому книготорговцу и типографу города, расскажет о вкладе культурного деятеля в развитие Новосибирска, а также о временах, когда Новосибирск был еще Ново-Николаевском.
Когда: 8 ноября, 15:00
Где: Музей на набережной — Обская, 4
Стоимость: бесплатно
Историк и краевед расскажет о значении праздника День Сибири и событиях, которые привели к присоединению региона к Российскому государству.
Когда: 8 ноября, 19:00
Где: Красноярская, 3
Стоимость: бесплатно
Выставка «Русское красное»
Напомним, в прошлом году День Сибири в Новосибирске также отметили ярким флешмобом — автомобилисты выстроились в огромную надпись у «Сибирь-Арены».