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Posted 8 ноября, 03:36

Published 8 ноября, 03:36

Modified 8 ноября, 03:38

Updated 8 ноября, 03:38

Мужчины вернулись до конечной точки

Путешественник из Новосибирска завершил трехлетнюю кругосветную экспедицию

8 ноября 2024, 03:36
Фото: Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция. Мужчины вернулись до конечной точки
Два российских путешественника завершили кругосветное путешествие и рассказали о своих неудачах во время экспедиции.

Экспедиция называлась «По пути русских кругосветных мореплавателей». Стартовала она в 2021 году. В ней участвовали житель Томска Евгений Ковалевский и житель Новосибирска Станислав Березин. Они странствовали по миру три года и посетили 32 страны. Шли они по маршрутам Крузенштерна, Литке, Беллинсгаузена.

Мореплаватели столкнулись с рядом трудностей. Они потерпели крушение, на них напали акулы и они потеряли все оборудование. Однако трудности только заряжали мужчин. В итоге они дошли до конечной точки — Кронштадта.

В планах у путешественников построить географическое пространство на основе материалов экспедиции, которое будет называться «Мир глазами русских путешественников». В Новосибирск тоже прибывала экспедиция ретро-автомобилей.

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