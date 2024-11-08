Путешественник из Новосибирска завершил трехлетнюю кругосветную экспедицию

Posted 8 ноября, 03:36
Published 8 ноября, 03:36
Modified 8 ноября, 03:38
Updated 8 ноября, 03:38
Экспедиция называлась «По пути русских кругосветных мореплавателей». Стартовала она в 2021 году. В ней участвовали житель Томска Евгений Ковалевский и житель Новосибирска Станислав Березин. Они странствовали по миру три года и посетили 32 страны. Шли они по маршрутам Крузенштерна, Литке, Беллинсгаузена.
Мореплаватели столкнулись с рядом трудностей. Они потерпели крушение, на них напали акулы и они потеряли все оборудование. Однако трудности только заряжали мужчин. В итоге они дошли до конечной точки — Кронштадта.
В планах у путешественников построить географическое пространство на основе материалов экспедиции, которое будет называться «Мир глазами русских путешественников». В Новосибирск тоже прибывала экспедиция ретро-автомобилей.