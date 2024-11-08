Путешественник из Новосибирска завершил трехлетнюю кругосветную экспедицию

Экспедиция называлась «По пути русских кругосветных мореплавателей». Стартовала она в 2021 году. В ней участвовали житель Томска Евгений Ковалевский и житель Новосибирска Станислав Березин. Они странствовали по миру три года и посетили 32 страны. Шли они по маршрутам Крузенштерна, Литке, Беллинсгаузена.