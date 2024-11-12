Ночные гонщики кошмарят жителей Новосибирска

Posted 12 ноября, 01:48
Published 12 ноября, 01:48
Modified 12 ноября, 01:50
Updated 12 ноября, 01:50
Происходит все ежедневно в МЖК «Цветущая плющиха», что в Октябрьском районе. Водители катаются по району в ночное время. Они гоняют на большой скорости и дрифтуют.
Такая ситуация наблюдается не один день. Когда еще не было снега, автомобилисты катались по лужам, обливая все вокруг, а с появлением снежного покрова, они начинают катать товарищей на санках, привязанных к машине.
Местные жители устали от таких развлечений, потому что по ночам невозможно спать. Они жаловались в ГАИ, но точечно проблему не решали, а отгоняли лишь гонщиков, которых заметят по факту.
Ранее новосибирцы возмутились горящими бараками вокруг ЖК.