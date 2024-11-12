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Posted 12 ноября, 01:48

Published 12 ноября, 01:48

Modified 12 ноября, 01:50

Updated 12 ноября, 01:50

Гонщики гоняют

Ночные гонщики кошмарят жителей Новосибирска

12 ноября 2024, 01:48
Фото: 1MI. Гонщики гоняют

В Новосибирске ночные гонщики мешают спать жителям МЖК «Цветущая плющиха»

Гоняющие на машинах водители не дают спать жителям Новосибирска, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Происходит все ежедневно в МЖК «Цветущая плющиха», что в Октябрьском районе. Водители катаются по району в ночное время. Они гоняют на большой скорости и дрифтуют.

Такая ситуация наблюдается не один день. Когда еще не было снега, автомобилисты катались по лужам, обливая все вокруг, а с появлением снежного покрова, они начинают катать товарищей на санках, привязанных к машине.

Местные жители устали от таких развлечений, потому что по ночам невозможно спать. Они жаловались в ГАИ, но точечно проблему не решали, а отгоняли лишь гонщиков, которых заметят по факту.

Ранее новосибирцы возмутились горящими бараками вокруг ЖК.

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