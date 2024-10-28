Жители Новосибирской области пожаловались на открытые колодцы в поселке

Posted 28 октября, 09:15
Published 28 октября, 09:15
Modified 28 октября, 09:17
Updated 28 октября, 09:17
Такая ситуация замечена в поселке Сокур. Там открыты колодцы на улицах Лапова, Грибная и Светлая, передает «Сибирский экспресс». Причем не закрывает их никто больше года, сетуют новосибирцы.
Сибиряки обращались к администрациям сельсовета и Мошковского района, однако местные власти делали лишь одни отписки.
Как выяснилось, эти дороги не принадлежат муниципалитету. У них есть владелец — это частное лицо. Ответственность за состояние улиц и колодцев лежит на нем.
Жители еще одного поселка страдают от «нефти», которая растекается по улицам Огуречного. Больше года они не могут найти источник проблемы.