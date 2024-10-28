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Posted 28 октября, 09:15

Published 28 октября, 09:15

Modified 28 октября, 09:17

Updated 28 октября, 09:17

Колодцы несут опасность

Жители Новосибирской области пожаловались на открытые колодцы в поселке

28 октября 2024, 09:15
Фото: Сибирский экспресс
Колодцы несут опасность
В одном из поселков в Новосибирской области массово открыты колодцы, что несет большую опасность жизни людей, рассказывают местные жители.

Такая ситуация замечена в поселке Сокур. Там открыты колодцы на улицах Лапова, Грибная и Светлая, передает «Сибирский экспресс». Причем не закрывает их никто больше года, сетуют новосибирцы.

Сибиряки обращались к администрациям сельсовета и Мошковского района, однако местные власти делали лишь одни отписки.

Как выяснилось, эти дороги не принадлежат муниципалитету. У них есть владелец — это частное лицо. Ответственность за состояние улиц и колодцев лежит на нем.

Жители еще одного поселка страдают от «нефти», которая растекается по улицам Огуречного. Больше года они не могут найти источник проблемы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дороги#Улицы#Владельцы#Канализационный колодец
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