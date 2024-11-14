Стало известно, сколько миллионов просит за съемку актер Кологривый

Posted 14 ноября, 01:42
Published 14 ноября, 01:42
Modified 14 ноября, 01:44
Updated 14 ноября, 01:44
Никита Кологривый просит за съемку в рекламе около 12 млн рублей. В райдере актера есть много нюансов, например — полет на самолетах, кроме отечественного «Суперджета».
От гримеров артист требует настоящего профессионализма: разбираться в типе его кожи и красить его только подходящими составами. В холодное время команда должна предоставить термобелье и теплые вещи.
Самым интересным пунктом райдера стала просьба об охране. Кологривый требует минимум двух охранников, если на съемочной площадке много людей. Есть еду актер желает только из ресторанов. Спать новосибирец хочет только в отеле с пяти звездами. Недавно Кологривый стал ведущим Comedy Club.