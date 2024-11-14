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Posted 14 ноября, 01:42

Published 14 ноября, 01:42

Modified 14 ноября, 01:44

Updated 14 ноября, 01:44

Актер желает приличную сумму за работу

Стало известно, сколько миллионов просит за съемку актер Кологривый

14 ноября 2024, 01:42
Фото: «Зёма-3» (2021). Актер желает приличную сумму за работу

Актер из Новосибирска Кологривый просит за съемку 12 млн рублей

Самый скандальный актер из Новосибирска просит за съемки миллионы, о чем говорят данные из открытых источников.

Никита Кологривый просит за съемку в рекламе около 12 млн рублей. В райдере актера есть много нюансов, например — полет на самолетах, кроме отечественного «Суперджета».

От гримеров артист требует настоящего профессионализма: разбираться в типе его кожи и красить его только подходящими составами. В холодное время команда должна предоставить термобелье и теплые вещи.

Самым интересным пунктом райдера стала просьба об охране. Кологривый требует минимум двух охранников, если на съемочной площадке много людей. Есть еду актер желает только из ресторанов. Спать новосибирец хочет только в отеле с пяти звездами. Недавно Кологривый стал ведущим Comedy Club.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Артист#Звезды#Знаменитости#Актер#Никита Кологривый
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