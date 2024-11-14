Стало известно, сколько миллионов просит за съемку актер Кологривый

Самым интересным пунктом райдера стала просьба об охране. Кологривый требует минимум двух охранников, если на съемочной площадке много людей. Есть еду актер желает только из ресторанов. Спать новосибирец хочет только в отеле с пяти звездами. Недавно Кологривый стал ведущим Comedy Club.