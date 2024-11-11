Локоть — невысокий, Кологривый — конюх. Что означают фамилии известных новосибирцев

Когда-то давно фамилий у людей не существовало. Были имена, к которым приставляли какую-либо характеристику человека, чтобы отличать его от тезки. Отчасти именно эти характеристики и трансформировались потом в фамилии, но существовали разные способы их возникновения: в честь имени отца или матери, если та занимала более высокое социальное положение, в честь профессии родителей, как производная от географического названия или от физических особенностей или черт характера.