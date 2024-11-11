Локоть — невысокий, Кологривый — конюх. Что означают фамилии известных новосибирцев

Posted 11 ноября, 10:14
Published 11 ноября, 10:14
Modified 11 ноября, 10:16
Updated 11 ноября, 10:16
Когда-то давно фамилий у людей не существовало. Были имена, к которым приставляли какую-либо характеристику человека, чтобы отличать его от тезки. Отчасти именно эти характеристики и трансформировались потом в фамилии, но существовали разные способы их возникновения: в честь имени отца или матери, если та занимала более высокое социальное положение, в честь профессии родителей, как производная от географического названия или от физических особенностей или черт характера.
Фамилия Терешкова принадлежит к числу русских семейных именований, образованных от народных форм крестильных имён.
Одним из распространенных в старину православных имен было имя Терентий, восходящее к латинскому слову teres, означающего «растирать, утончать, тереть». Так нередко в Византии называли помощников и младших художников, растирающих краски в мастерских великих мастеров живописи и фрески.
О популярности имени свидетельствует и то, что это имя приобрело множество обиходных, «домашних» форм — Терех, Терёха, Терешко.
Фамилия Терешкова обладает следующими ярко выраженными фоносемантическими признаками, то есть, это ассоциации, которые возникают у человека, который воспринимает фамилию на слух: божественный, красноречивый, активный
Это достаточно редкая фамилия и единого мнения у исследователей генеалогии по поводу ее появления нет. Наиболее популярная версия — прозвище, данное человеку с особенностью внешности, связанной с локтем. Например, человек с особенно широкими или длинными руками мог получить прозвище «Локоть», которое впоследствии стало его фамилией.
Имеется также версия, что фамилия могла возникнуть как профессиональное прозвище, связанное с каким-то видом деятельности. Возможно, носитель этой фамилии был связан с различными работами, требующими использования локтя.
Вероятно, Локтем называли невысокого человека или торговца (например, тканями).
Фоносемантический анализ фамилии Локоть выявил, что фамилия Локоть имеет три ярковыраженных фоносемантических признака: величественное, хорошее, красивое
Фамилия Кологривый образована от аналогичного прозвища, которое, скорее всего, восходит к прилагательному «кологривый». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля оно трактуется как «конь с косматой, пышной гривой». Вполне вероятно, что это прозвище отражало особенности внешности человека: возможно, основатель рода Кологривых был обладателем густых волос.
Согласно другой гипотезе, прозвище Кологривый ведет свое начало от существительного «кологрив», то есть «служитель, стоявший при коне во время царских выездов».
Также на российской карте есть город Кологрив. Он находится на севере Костромской области. Как сказано на сайте администрации Кологривского муниципального округа, первое летописное упоминание о городе относится к 1609 году, когда для борьбы против польских интервентов была создана пятитысячная рать под руководством Ивана Кологривца.
Согласно фоносемантическому анализу, фамилия Кологривый имеет один ярковыраженный признак: мужественное.
Именно такое подсознательное влияние это слово оказывает на человека
Фамилия Асанцев образована от фамилии либо имени Асан, распространенной и известной в различных культурах, особенно в странах Азии и Африки при помощи прибавления суффикса -ев. Именно он был образующим фактором фамилии на русских землях.
В Китае, Индии, Азербайджане и Турции Асан считается мужским именем. Оно обычно носит положительные значения и ассоциируется с человеком, обладающим добротой, мудростью и достоинством.
В арабском мире фамилия Асан встречается среди различных этнических групп, таких как курды, арабы и туркмены. Версия происхождения этой фамилии связана с арабским словом, означающим «может быть» или «может случиться». Таким образом, фамилия Асанцев может указывать на человека, который обладает оптимизмом и верой в будущее.
Анализ фамилии Асанцев выявил, что она имеет один ярковыраженный фоносемантический признак: быстрое
Фамилия Карелин образована от личного прозвища и относится к распространенному типу русских фамилий. Скорее всего, в основе лежит прозвание предка Карела, т. е. «карел».
Карелы — финно-угорский народ, проживающий в основном в России: в Республике Карелия, Тверской области; а также в восточной Финляндии. Процесс сложения этноса карел достоверно не изучен. Существует гипотеза, что карелы сформировались на основе аборигенных племен современных южной Карелии и юго-восточной Финляндии, откуда и расселились в направлении Беломорского Поморья и Заонежья.
Вероятно, прозвание предка Карела указывает на его этническую принадлежность. Также возможно, что родоначальник именования Карелин был выходцем из западных областей, территории которых издревле населяли карелы, что и послужило закреплению за ним данного прозвания.
Фоносемантический анализ фамилии Карелин выявил, что она имеет один ярковыраженный признак: хорошее