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Posted 17 ноября, 05:41

Published 17 ноября, 05:41

Modified 17 ноября, 05:43

Updated 17 ноября, 05:43

В баре было много людей

В новосибирском баре люди массово падали в обморок — что произошло

17 ноября 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney. В баре было много людей

В новосибирском баре люди массово падали в обморок из-за давки

В одном из новосибирских баров случилось столпотворение, в результате которого людям стало плохо, о чем говорится в соцсетях.

Инцидент произошел ночью 17 ноября в баре «Друзья». На очередную вечеринку собралось большое количество людей. В помещении было душно.

Когда заведение закрывалось, молодежь пошла до гардероба. Тут их ждал увлекательный аттракцион. Желающих забрать свои вещи было настолько много, что образовалась давка. Посетители толпились, толкались и ругались.

Из-за большого количества людей в помещении стало душно. Некоторым было плохо. Новосибирцы стали падать в обмороки, а у других случились панические атаки. Тем, кому стало плохо, вызывали скорую помощь. Ранее облава прошла на бар, где сидели нелегальные мигранты.

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