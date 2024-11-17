В новосибирском баре люди массово падали в обморок — что произошло

Posted 17 ноября, 05:41
Published 17 ноября, 05:41
Modified 17 ноября, 05:43
Updated 17 ноября, 05:43
Инцидент произошел ночью 17 ноября в баре «Друзья». На очередную вечеринку собралось большое количество людей. В помещении было душно.
Когда заведение закрывалось, молодежь пошла до гардероба. Тут их ждал увлекательный аттракцион. Желающих забрать свои вещи было настолько много, что образовалась давка. Посетители толпились, толкались и ругались.
Из-за большого количества людей в помещении стало душно. Некоторым было плохо. Новосибирцы стали падать в обмороки, а у других случились панические атаки. Тем, кому стало плохо, вызывали скорую помощь. Ранее облава прошла на бар, где сидели нелегальные мигранты.