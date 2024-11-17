В новосибирском баре люди массово падали в обморок — что произошло

Из-за большого количества людей в помещении стало душно. Некоторым было плохо. Новосибирцы стали падать в обмороки, а у других случились панические атаки. Тем, кому стало плохо, вызывали скорую помощь. Ранее облава прошла на бар, где сидели нелегальные мигранты.