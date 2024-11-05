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Posted 5 ноября, 13:08

Published 5 ноября, 13:08

Modified 5 ноября, 13:10

Updated 5 ноября, 13:10

Павел Прилучный

Торговал на рынке, работал в стриптиз-баре: что скрывал скандальный Павел Прилучный

5 ноября 2024, 13:08
Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову». Павел Прилучный

Опубликованы секретные факты из жизни новосибирского актера Павла Прилучного

5 ноября 2024 года знаменитый российский актер Павел Прилучный отмечает свое 37-летие. Его имя на слуху в первую очередь из-за сложных судебных разбирательств с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Однако за блестящей карьерой актера стоит непростая история его детства — раскрываем ее.

Трагическая история семьи

Павел Прилучный родился и провел свои первые годы в Казахстане, но в начале 1990-х его семья переехала в Бердск, где они приобрели дом после страшной трагедии. Как вспоминал сам актер, они купили жилье, где ранее заживо сгорела целая семья: отец, мать и трое детей. Позже Прилучный делился, что не знал об этом на момент покупки, и часто ощущал в доме «странную атмосферу».

«Я оставался один в огромном доме на 14 комнат, и это было очень страшно. Сидишь, смотришь телевизор — и вдруг занавеска колыхнется», — вспоминал Павел в разговоре с КП-Новосибирск.

Первые шаги к успеху

Уже в детстве Прилучный выделялся среди сверстников. Он увлекался модной одеждой и иногда чувствовал себя неуютно из-за того, что его мать, хореограф, отправляла его на танцы. В то время, как многие его сверстники мечтали стать бандитами или бизнесменами, Павел искал способы зарабатывать деньги, чтобы поддержать семью, оставшуюся без отца.

Актер в образеАктер в образе
Актер в образе. Фото: соцсети Павла Прилучного

В подростковом возрасте он подрабатывал на рынке, мыл машины и даже работал конферансье в стриптиз-баре. Однако самой яркой и запоминающейся работой для него стала вожатая в детском лагере «Юность».

Путь к актерству

Судьба привела Павла на актерскую стезю. После того как он осознал, что обучение на танцевальных курсах будет стоить денег, он выбрал бесплатные курсы в театральном училище. Во время учебы он уже начал работать в театре «Глобус», где быстро завоевал популярность.

Актер во время работыАктер во время работы
Актер во время работы. Фото: соцсети Павла Прилучного
«Поклонницы оставляли признания в любви, расписывая мелками стены подъездов», — вспоминал он.

Павел также проявил себя в комедийном жанре, создав команду КВН на своем курсе и тайно участвуя в соревнованиях.

Текущая жизнь и скандалы

Сегодня Прилучный является звездой, известной благодаря своим ролям в популярных сериалах, таким как «Мажор». Он женат на актрисе Зепюр Брутян и воспитывает троих детей: сына и дочь от брака с Агатой Муцениеце и сына от второго брака.

Актер с женойАктер с женой
Актер с женой. Фото: соцсети Павла Прилучного

Тем не менее, личная жизнь актера также полна скандалов. В 2023 году его бывшая жена обратилась в суд с требованием выписать его из квартиры, и их разногласия по поводу алиментов продолжаются. Судебные баталии вокруг опеки над детьми также привлекают внимание СМИ.

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