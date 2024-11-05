Торговал на рынке, работал в стриптиз-баре: что скрывал скандальный Павел Прилучный

Павел Прилучный родился и провел свои первые годы в Казахстане, но в начале 1990-х его семья переехала в Бердск, где они приобрели дом после страшной трагедии. Как вспоминал сам актер, они купили жилье, где ранее заживо сгорела целая семья: отец, мать и трое детей. Позже Прилучный делился, что не знал об этом на момент покупки, и часто ощущал в доме «странную атмосферу».