Торговал на рынке, работал в стриптиз-баре: что скрывал скандальный Павел Прилучный

Posted 5 ноября, 13:08
Published 5 ноября, 13:08
Modified 5 ноября, 13:10
Updated 5 ноября, 13:10
Павел Прилучный родился и провел свои первые годы в Казахстане, но в начале 1990-х его семья переехала в Бердск, где они приобрели дом после страшной трагедии. Как вспоминал сам актер, они купили жилье, где ранее заживо сгорела целая семья: отец, мать и трое детей. Позже Прилучный делился, что не знал об этом на момент покупки, и часто ощущал в доме «странную атмосферу».
«Я оставался один в огромном доме на 14 комнат, и это было очень страшно. Сидишь, смотришь телевизор — и вдруг занавеска колыхнется», — вспоминал Павел в разговоре с КП-Новосибирск.
Уже в детстве Прилучный выделялся среди сверстников. Он увлекался модной одеждой и иногда чувствовал себя неуютно из-за того, что его мать, хореограф, отправляла его на танцы. В то время, как многие его сверстники мечтали стать бандитами или бизнесменами, Павел искал способы зарабатывать деньги, чтобы поддержать семью, оставшуюся без отца.
В подростковом возрасте он подрабатывал на рынке, мыл машины и даже работал конферансье в стриптиз-баре. Однако самой яркой и запоминающейся работой для него стала вожатая в детском лагере «Юность».
Судьба привела Павла на актерскую стезю. После того как он осознал, что обучение на танцевальных курсах будет стоить денег, он выбрал бесплатные курсы в театральном училище. Во время учебы он уже начал работать в театре «Глобус», где быстро завоевал популярность.
«Поклонницы оставляли признания в любви, расписывая мелками стены подъездов», — вспоминал он.
Павел также проявил себя в комедийном жанре, создав команду КВН на своем курсе и тайно участвуя в соревнованиях.
Сегодня Прилучный является звездой, известной благодаря своим ролям в популярных сериалах, таким как «Мажор». Он женат на актрисе Зепюр Брутян и воспитывает троих детей: сына и дочь от брака с Агатой Муцениеце и сына от второго брака.
Тем не менее, личная жизнь актера также полна скандалов. В 2023 году его бывшая жена обратилась в суд с требованием выписать его из квартиры, и их разногласия по поводу алиментов продолжаются. Судебные баталии вокруг опеки над детьми также привлекают внимание СМИ.