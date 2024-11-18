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Posted 18 ноября, 01:59

Published 18 ноября, 01:59

Modified 18 ноября, 02:01

Updated 18 ноября, 02:01

Жилье поменяли

Многодетной семье из Новосибирской области дали непригодное для жизни жилье

18 ноября 2024, 01:59
Фото: 1MI. Жилье поменяли
В Новосибирской области семье с детьми выделили плохое жилье: что было дальше, рассказала прокуратура.

Семье администрация Краснозерского район вручила ключи от жилья, где было невозможно жить. Этим действием были нарушены жилищные права будущей хозяйки. Новосибирцы были вынуждены пойти в прокуратуру.

Тогда представители ведомства пошли в суд. Они потребовали обязать администрацию предоставить жилье семье, причем без какой-либо очереди. Это требование суд одобрил. Родителям вручили достойную недвижимость по договору соцнайма.

Ранее другая семья решила перевоспитать мажорку из Питера. Девушка вела себя эгоистично, но в конце выпуска стала добрее и даже обнялась с новыми родителями.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Семья#Жилье
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