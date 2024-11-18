Многодетной семье из Новосибирской области дали непригодное для жизни жилье

Posted 18 ноября, 01:59
Published 18 ноября, 01:59
Modified 18 ноября, 02:01
Updated 18 ноября, 02:01
Семье администрация Краснозерского район вручила ключи от жилья, где было невозможно жить. Этим действием были нарушены жилищные права будущей хозяйки. Новосибирцы были вынуждены пойти в прокуратуру.
Тогда представители ведомства пошли в суд. Они потребовали обязать администрацию предоставить жилье семье, причем без какой-либо очереди. Это требование суд одобрил. Родителям вручили достойную недвижимость по договору соцнайма.
Ранее другая семья решила перевоспитать мажорку из Питера. Девушка вела себя эгоистично, но в конце выпуска стала добрее и даже обнялась с новыми родителями.