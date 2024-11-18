Стрельба по окнам дома в Новосибирске — что известно

Posted 18 ноября, 04:27
Published 18 ноября, 04:27
Modified 18 ноября, 04:29
Updated 18 ноября, 04:29
Инцидент произошел на выходных. В доме №309 на улице Красный проспект кто-то обстрелял окна. Повредились стекла двух квартир на 9-м и 10-м этажах. Одна пуля пробила даже балконные двери.
Как предполагают горожане, выстрелы могли производить с верхних этажей многоэтажного соседнего дома. Сейчас написаны заявления в полицию. Виновных будут искать и спрашивать ущерб. В МВД уточнили, что информацию проверят.
Недавно посетители бара устроили стрельбу. Они перепугали отдыхающих и сделали пару выстрелов по автомобилям, припаркованных на парковке. Теперь злоумышленники пойдут под суд.