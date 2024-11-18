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Posted 18 ноября, 04:27

Published 18 ноября, 04:27

Modified 18 ноября, 04:29

Updated 18 ноября, 04:29

В окна стреляли

Стрельба по окнам дома в Новосибирске — что известно

18 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI. В окна стреляли

Окна двух квартир обстреляли в новосибирской многоэтажке

В Новосибирске неизвестные устроили стрельбу по окнам, о чем рассказали потерпевшие в соцсетях.

Инцидент произошел на выходных. В доме №309 на улице Красный проспект кто-то обстрелял окна. Повредились стекла двух квартир на 9-м и 10-м этажах. Одна пуля пробила даже балконные двери.

Как предполагают горожане, выстрелы могли производить с верхних этажей многоэтажного соседнего дома. Сейчас написаны заявления в полицию. Виновных будут искать и спрашивать ущерб. В МВД уточнили, что информацию проверят.

Недавно посетители бара устроили стрельбу. Они перепугали отдыхающих и сделали пару выстрелов по автомобилям, припаркованных на парковке. Теперь злоумышленники пойдут под суд.

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