В Сибири заметили паранормальное явление — что это было

Posted 18 ноября, 07:56
Published 18 ноября, 07:56
Modified 18 ноября, 07:58
Updated 18 ноября, 07:58
Инцидент произошел еще 10 ноября. В Томской области местные жители заметили что-то странное. Они предположили, что это паранормальное явление, которое наблюдали в селе Могочино.
Примечательно, но приведение летело во дворе дома у батюшки отца Даниила. Силуэт появился из ниоткуда и скрылся в неизвестном направлении. Научного объяснения такому явлению нет. Некоторые предположили, что это души умерших.
Неделю назад новосибирцы тоже наблюдали НЛО. Произошло все в Черепаново. В небе светились около 30 огоньков. Они передвигались колонной. Как оказалось, это были спутники.