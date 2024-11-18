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Posted 18 ноября, 07:56

Published 18 ноября, 07:56

Modified 18 ноября, 07:58

Updated 18 ноября, 07:58

Приведение заметили сибиряки

В Сибири заметили паранормальное явление — что это было

18 ноября 2024, 07:56
Фото: 1MI. Приведение заметили сибиряки
В сибирском регионе заметили паранормальное явление, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел еще 10 ноября. В Томской области местные жители заметили что-то странное. Они предположили, что это паранормальное явление, которое наблюдали в селе Могочино.

Примечательно, но приведение летело во дворе дома у батюшки отца Даниила. Силуэт появился из ниоткуда и скрылся в неизвестном направлении. Научного объяснения такому явлению нет. Некоторые предположили, что это души умерших.

Неделю назад новосибирцы тоже наблюдали НЛО. Произошло все в Черепаново. В небе светились около 30 огоньков. Они передвигались колонной. Как оказалось, это были спутники.

Фото: Mash Siberia
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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