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Posted 19 ноября, 01:38

Published 19 ноября, 01:38

Modified 19 ноября, 01:40

Updated 19 ноября, 01:40

В регионе потеплеет

В Новосибирской области за неделю до зимы резко изменится погода

19 ноября 2024, 01:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В регионе потеплеет

Жителей Новосибирской области предупредили о потеплении до -2 за неделю до зимы

В Новосибирской области может похолодать до -2 за неделю до декабря, о чем говорят данные синоптиков.

Как передает «Яндекс. Погода», в последнюю неделю ноября потеплеет до -2. Произойдет это 28 числа. Резко похолодает лишь 30 ноября: ночью столбик термометра покажет -19. Весь последний месяц осени станет теплым, с максимальной температурой до -7.

Сайт world-weather прогнозирует -2 в последний день ноября. Gismeteo обещает такую температуру 29 числа. При этом ожидается небольшой дождь в последнюю неделю перед зимой.

Как ранее сообщал главный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ноябрь станет аномально теплым. Связано это с глобальным потеплением и переносом воздуха из Атлантики.

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