В Новосибирской области за неделю до зимы резко изменится погода

Posted 19 ноября, 01:38
Published 19 ноября, 01:38
Modified 19 ноября, 01:40
Updated 19 ноября, 01:40
Как передает «Яндекс. Погода», в последнюю неделю ноября потеплеет до -2. Произойдет это 28 числа. Резко похолодает лишь 30 ноября: ночью столбик термометра покажет -19. Весь последний месяц осени станет теплым, с максимальной температурой до -7.
Сайт world-weather прогнозирует -2 в последний день ноября. Gismeteo обещает такую температуру 29 числа. При этом ожидается небольшой дождь в последнюю неделю перед зимой.
Как ранее сообщал главный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ноябрь станет аномально теплым. Связано это с глобальным потеплением и переносом воздуха из Атлантики.