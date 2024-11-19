В Новосибирской области за неделю до зимы резко изменится погода

Как передает «Яндекс. Погода», в последнюю неделю ноября потеплеет до -2. Произойдет это 28 числа. Резко похолодает лишь 30 ноября: ночью столбик термометра покажет -19. Весь последний месяц осени станет теплым, с максимальной температурой до -7.