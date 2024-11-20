После решения Байдена по ATACMS страховка предприятий увеличилась в 100 раз

Решение главы США Байдена об использовании ракет ATACMS вызвало панику на страховом рынке. Страховые компании значительно подняли цены на полисы, которые покрывают риски террористических актов и диверсий, включая нападения с помощью БПЛА и ракет. Для объектов инфраструктуры, например заводов по переработке нефти и электростанций, стоимость страхования возросла в 100-150 раз за год.