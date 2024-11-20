После решения Байдена по ATACMS страховка предприятий увеличилась в 100 раз

Posted 20 ноября, 09:02
Published 20 ноября, 09:02
Modified 20 ноября, 09:04
Updated 20 ноября, 09:04
Решение главы США Байдена об использовании ракет ATACMS вызвало панику на страховом рынке. Страховые компании значительно подняли цены на полисы, которые покрывают риски террористических актов и диверсий, включая нападения с помощью БПЛА и ракет. Для объектов инфраструктуры, например заводов по переработке нефти и электростанций, стоимость страхования возросла в 100-150 раз за год.
Это изменение объясняется расширением зоны возможного поражения. Если раньше опасность представляли в основном беспилотные аппараты, то теперь к ним добавились точные ракеты ATACMS, способные поражать на расстояние до 300 км. Под угрозой —крупные промышленные объекты, в том числе и в Москве.
Повышенные ставки влекут за собой и увеличение выплат по страховке. Если ранее максимальная компенсация за ущерб от атак беспилотников достигала 15 млрд, то сейчас она поднялась до 50 млрд, сообщают «Новые известия».