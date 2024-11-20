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Posted 20 ноября, 09:02

Published 20 ноября, 09:02

Modified 20 ноября, 09:04

Updated 20 ноября, 09:04

После решения Байдена по ATACMS страховка предприятий увеличилась в 100 раз

После решения Байдена по ATACMS страховка предприятий увеличилась в 100 раз

20 ноября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.
Разрешение на применение американских вооружений вызвало увеличение цены за страхование для компаний из России в несколько раз, при этом общая сумма выплат достигла 50 млрд рублей.

Решение главы США Байдена об использовании ракет ATACMS вызвало панику на страховом рынке. Страховые компании значительно подняли цены на полисы, которые покрывают риски террористических актов и диверсий, включая нападения с помощью БПЛА и ракет. Для объектов инфраструктуры, например заводов по переработке нефти и электростанций, стоимость страхования возросла в 100-150 раз за год.

Это изменение объясняется расширением зоны возможного поражения. Если раньше опасность представляли в основном беспилотные аппараты, то теперь к ним добавились точные ракеты ATACMS, способные поражать на расстояние до 300 км. Под угрозой —крупные промышленные объекты, в том числе и в Москве.

Повышенные ставки влекут за собой и увеличение выплат по страховке. Если ранее максимальная компенсация за ущерб от атак беспилотников достигала 15 млрд, то сейчас она поднялась до 50 млрд, сообщают «Новые известия».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Москва#Россия#Терроризм#Диверсии#Беспилотники#ВСУ#Страхование
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