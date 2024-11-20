В Новосибирской области вынесен приговор за мошенничество с соцпособием

Posted 20 ноября, 10:59
Published 20 ноября, 10:59
Modified 20 ноября, 11:26
Updated 20 ноября, 11:26
38-летнего жителя Бердска признали виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. В прошлом году он представил в городской центр соцподдержки населения бизнес-план открытия микропредприятия по заточке маникюрного инструмента. Мужчина просил оказать ему содействие в открытии собственного дела.
Пакет документов выглядел убедительно, и начинающему предпринимателю в рамках региональной программы выдали 350 тысяч на развитие бизнеса.
Однако деньги эти он потратил на свои личные нужды и никакого салона по заточке отрывать не стал. Суд посчитал, что в результате областному бюджету был нанесен крупный ущерб и приговорил лже-бизнесмена к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в мошенничестве на 3 млн рублей суд отправил в СИЗО депутата из города Обь.