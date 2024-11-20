В Новосибирской области вынесен приговор за мошенничество с соцпособием

Однако деньги эти он потратил на свои личные нужды и никакого салона по заточке отрывать не стал. Суд посчитал, что в результате областному бюджету был нанесен крупный ущерб и приговорил лже-бизнесмена к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.