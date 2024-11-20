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Posted 20 ноября, 10:59

Published 20 ноября, 10:59

Modified 20 ноября, 11:26

Updated 20 ноября, 11:26

Обманом мужчина разбогател на 350 тысяч рублей

В Новосибирской области вынесен приговор за мошенничество с соцпособием

20 ноября 2024, 10:59
Фото: 1MI. Обманом мужчина разбогател на 350 тысяч рублей
В городе Бердске осудили мужчину, который взял государственные деньги якобы на открытие собственного дела, сообщили в региональной прокуратуре.

38-летнего жителя Бердска признали виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. В прошлом году он представил в городской центр соцподдержки населения бизнес-план открытия микропредприятия по заточке маникюрного инструмента. Мужчина просил оказать ему содействие в открытии собственного дела.

Пакет документов выглядел убедительно, и начинающему предпринимателю в рамках региональной программы выдали 350 тысяч на развитие бизнеса.

Однако деньги эти он потратил на свои личные нужды и никакого салона по заточке отрывать не стал. Суд посчитал, что в результате областному бюджету был нанесен крупный ущерб и приговорил лже-бизнесмена к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в мошенничестве на 3 млн рублей суд отправил в СИЗО депутата из города Обь.

Женщина из Новосибирска обманула доверчивых мужчин на полмиллиона рублей
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