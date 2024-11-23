Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Новосибирске

Posted 23 ноября, 03:28
Published 23 ноября, 03:28
Modified 23 ноября, 03:30
Updated 23 ноября, 03:30
В субботу, 23 ноября, в 07:20 67-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2121 на улице Кропоткина, в районе дома № 130/5, сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Из-за полученных травм женщина погибла на месте. Был ли водитель в состоянии опьянения, в автоинспекции не сообщили.
Накануне под колесами автомобилей пострадали двое несовершеннолетних новосибирцев. 16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе, но дорогу он решил перебежать на красный свет. 9-летний мальчик попал под колеса внедорожника, когда так же перебегал дорогу, но в неположенном месте.
Оба получили различные травмы, но их жизни они не угрожают.