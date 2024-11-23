Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Новосибирске

Накануне под колесами автомобилей пострадали двое несовершеннолетних новосибирцев. 16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе, но дорогу он решил перебежать на красный свет. 9-летний мальчик попал под колеса внедорожника, когда так же перебегал дорогу, но в неположенном месте.