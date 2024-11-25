Новосибирцам дали холодную воду после вмешательства прокуратуры

Posted 25 ноября, 11:30
Published 25 ноября, 11:30
Modified 25 ноября, 11:51
Updated 25 ноября, 11:51
В жилом доме на Федора Ивачева 7 перегревался трубопровод, из-за этого из-под крана текла только горячая вода. На отсутствие холодной воды пожаловалась местная жительница, после чего сотрудники прокуратуры провели проверку. Ведомство внесло представление Новосибирской теплосетевой компании. В результате дефект труб устранили.
Напомним, ранее жители Кировского района остались без света. Возможной причиной аварии называют работу спецтехники: работающий экскаватор мог оборвать кабеля. Также часть домов осталась без отопления на сутки.