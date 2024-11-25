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Posted 25 ноября, 11:30

Published 25 ноября, 11:30

Modified 25 ноября, 11:51

Updated 25 ноября, 11:51

Дефект устранили после проверки прокуратуры

Новосибирцам дали холодную воду после вмешательства прокуратуры

25 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI. Дефект устранили после проверки прокуратуры
Жительница многоквартирного дома в Новосибирске пожаловалась на кипяток из-под крана. Дефект устранили после проверки прокуратуры.

В жилом доме на Федора Ивачева 7 перегревался трубопровод, из-за этого из-под крана текла только горячая вода. На отсутствие холодной воды пожаловалась местная жительница, после чего сотрудники прокуратуры провели проверку. Ведомство внесло представление Новосибирской теплосетевой компании. В результате дефект труб устранили.

Напомним, ранее жители Кировского района остались без света. Возможной причиной аварии называют работу спецтехники: работающий экскаватор мог оборвать кабеля. Также часть домов осталась без отопления на сутки.

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