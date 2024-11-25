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Posted 25 ноября, 10:34

Published 25 ноября, 10:34

Modified 25 ноября, 10:36

Updated 25 ноября, 10:36

Семья замерзала в темное время суток

Семья с детьми и беременной едва не замерзли на трассе под Новосибирском

25 ноября 2024, 10:34
Фото: 1MI. Семья замерзала в темное время суток
Сибиряки чуть не замерзли на новосибирской трассе, подробности сообщили в аварийной службе.

Инцидент произошел на дороге, между поселком Чаны и Татарском. На трассе сломался автомобиль семьи. В машине сидели глава семейства, беременная жена и двое маленьких детей.

Новосибирцы замерзали в поломанном авто. На помощь они вызвали спасателей, которые эвакуировали людей до кафе-гостиницы. Их здоровью ничего не угрожало. Медицинская помощь им не потребовалась. Автомобиль помогли эвакуировать.

Спасатели напоминают, что при планировании поездки, с собой лучше всего брать еду, воду, теплые вещи и фонарики. Ранее девочка-подросток сбежала из семьи.

Фото: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)
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