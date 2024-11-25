Семья с детьми и беременной едва не замерзли на трассе под Новосибирском

Posted 25 ноября, 10:34
Published 25 ноября, 10:34
Modified 25 ноября, 10:36
Updated 25 ноября, 10:36
Инцидент произошел на дороге, между поселком Чаны и Татарском. На трассе сломался автомобиль семьи. В машине сидели глава семейства, беременная жена и двое маленьких детей.
Новосибирцы замерзали в поломанном авто. На помощь они вызвали спасателей, которые эвакуировали людей до кафе-гостиницы. Их здоровью ничего не угрожало. Медицинская помощь им не потребовалась. Автомобиль помогли эвакуировать.
Спасатели напоминают, что при планировании поездки, с собой лучше всего брать еду, воду, теплые вещи и фонарики. Ранее девочка-подросток сбежала из семьи.