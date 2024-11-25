Семья с детьми и беременной едва не замерзли на трассе под Новосибирском

Новосибирцы замерзали в поломанном авто. На помощь они вызвали спасателей, которые эвакуировали людей до кафе-гостиницы. Их здоровью ничего не угрожало. Медицинская помощь им не потребовалась. Автомобиль помогли эвакуировать.