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Posted 27 ноября, 14:46

Published 27 ноября, 14:46

Modified 27 ноября, 14:46

Updated 27 ноября, 14:46

Силовики пришли с обысками

Новосибирского бизнесмена и чиновника из мэрии уличили в махинациях с 32 млн

27 ноября 2024, 14:46
Фото: 1MI. Силовики пришли с обысками
В Новосибирске задержали бизнесмена по обвинению с махинациями бюджетных средств, сообщают источники.

Предполагается, что предприниматель и бывший чиновник из мэрии, который трудился в департаменте образования, заключили контракт на поставку компьютеров в несколько школ. Оборудование закупили по завышенным ценам, что не соответствовало документации. Этот факт разоблачили.

К бизнесмену нагрянули силовики. В его доме произвели обыск. Подозреваемого задержали, информирует ТГ-канал «Экстренный НСК».

Возбуждено дело по факту махинаций. В материалах фигурирует сумма в 32 млн рублей. Что предприняли в отношения экс-чиновника, пока неизвестно. Ранее шла речь об обысках у вышепоставленных полицейских.

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#Эмилия Губарева#Образование#Криминал#Новосибирск#Мэрия#Обыск
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