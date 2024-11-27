Новосибирского бизнесмена и чиновника из мэрии уличили в махинациях с 32 млн

Posted 27 ноября, 14:46
Published 27 ноября, 14:46
Modified 27 ноября, 14:46
Updated 27 ноября, 14:46
Предполагается, что предприниматель и бывший чиновник из мэрии, который трудился в департаменте образования, заключили контракт на поставку компьютеров в несколько школ. Оборудование закупили по завышенным ценам, что не соответствовало документации. Этот факт разоблачили.
К бизнесмену нагрянули силовики. В его доме произвели обыск. Подозреваемого задержали, информирует ТГ-канал «Экстренный НСК».
Возбуждено дело по факту махинаций. В материалах фигурирует сумма в 32 млн рублей. Что предприняли в отношения экс-чиновника, пока неизвестно. Ранее шла речь об обысках у вышепоставленных полицейских.