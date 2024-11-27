У футболиста Аршавина родился шестой внебрачный ребенок

Что касается алиментов, то женщина надавила на совесть спортсмена и сказала, что претендовать на них не будет, а выплаты она примет лишь по желанию отца ребенка. Сколько лет несовершеннолетнему, Аршавин не уточнил. Сказал он эту информацию ради рейтингов программы. Ранее актер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на стороне.