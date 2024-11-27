У футболиста Аршавина родился шестой внебрачный ребенок

Posted 27 ноября, 06:08
Published 27 ноября, 06:08
Modified 27 ноября, 06:10
Updated 27 ноября, 06:10
Андрей Аршавин является многодетным отцом. Официально известно о его пяти детях. Первые трое родились в браке с Юлией Барановской, а следующие два — в других разных отношениях. Последний малыш появился на свет в 2024 году.
Футболист пришел на шоу «Карты, деньги, два мяча» и открыл тайну. Оказывается, у него не пять, а шесть детей. Мать не стала записывать его в свидетельстве о рождении. Также она дала другое отчество.
Что касается алиментов, то женщина надавила на совесть спортсмена и сказала, что претендовать на них не будет, а выплаты она примет лишь по желанию отца ребенка. Сколько лет несовершеннолетнему, Аршавин не уточнил. Сказал он эту информацию ради рейтингов программы. Ранее актер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на стороне.