Бугринский лес в Новосибирске начнут патрулировать — кого там ловят

Posted 29 ноября, 04:31
Published 29 ноября, 04:31
Modified 29 ноября, 04:33
Updated 29 ноября, 04:33
На дорогах, ведущих в глубину Бугинского леса на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска, устанавливают стационарные ограждения, препятствующие въезду автомобилей. На улице Магнитогорской будет оборудован контрольно-пропускной пункт охраны, с возможностью проезда спецмашин через шлагбаум.
Там будет дислоцироваться группа охранников, в обязанности которых, в том числе, входит патрулирование территории от парка «Арена» до реки Тула. Как сообщили в общественной организации «Бугринский комитет», они будут препятствовать устройству так называемых закладок с наркотиками.
Препятствия для автомобилей монтируют в рамках совместной работы с мэрией по наведению порядка в лесной и на прибрежной территориях, добавили общественники.
В планах создание парка развлечений «Усть-Тула», концепцию которого поддерживают не все местные жители.