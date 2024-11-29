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Posted 29 ноября, 04:31

Published 29 ноября, 04:31

Modified 29 ноября, 04:33

Updated 29 ноября, 04:33

На дорогах устаналивают стационарные ограждения

Бугринский лес в Новосибирске начнут патрулировать — кого там ловят

29 ноября 2024, 04:31
Фото: vk.com/bugrinskij_komitet_nsk. На дорогах устаналивают стационарные ограждения

Бугринский лес в Новосибирске начнут патрулировать от закладчиков

Началась установка ограждений для автомобилей на дорогах, ведущих к берегу, сообщили в организации «Бугринский комитет».

На дорогах, ведущих в глубину Бугинского леса на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска, устанавливают стационарные ограждения, препятствующие въезду автомобилей. На улице Магнитогорской будет оборудован контрольно-пропускной пункт охраны, с возможностью проезда спецмашин через шлагбаум.

Там будет дислоцироваться группа охранников, в обязанности которых, в том числе, входит патрулирование территории от парка «Арена» до реки Тула. Как сообщили в общественной организации «Бугринский комитет», они будут препятствовать устройству так называемых закладок с наркотиками.

Препятствия для автомобилей монтируют в рамках совместной работы с мэрией по наведению порядка в лесной и на прибрежной территориях, добавили общественники.

В планах создание парка развлечений «Усть-Тула», концепцию которого поддерживают не все местные жители.

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#Новосибирск#Запрет#Патрулирование#Бугринский лес#Дорожные ограждения
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