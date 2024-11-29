Бугринский лес в Новосибирске начнут патрулировать — кого там ловят

Там будет дислоцироваться группа охранников, в обязанности которых, в том числе, входит патрулирование территории от парка «Арена» до реки Тула. Как сообщили в общественной организации «Бугринский комитет», они будут препятствовать устройству так называемых закладок с наркотиками.