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Бугринский лес

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Октябрь
В Новосибирске запустили опрос о будущем парка «Усть-Тула»
28 октября, 09:58
«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»
23 октября, 09:20
Июль
Горсовет Новосибирска дал зеленый свет строительству около ЛДС «Сибирь-Арена»
1 июля, 05:52
Июнь
Пикет в защиту Бугринского леса провели жители Новосибирска
29 июня, 07:31
Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний
22 июня, 05:48
Май
Мусор от строительства лыжни убрали из Бугринского леса после вмешательства прокурора
22 мая, 09:47
В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске
13 мая, 08:55
Март
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
6 марта, 05:58

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