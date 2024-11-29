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Posted 29 ноября, 03:28

Published 29 ноября, 03:28

Modified 29 ноября, 03:30

Updated 29 ноября, 03:30

Болельщики возмущены якобы имевшим место домогательствам

Новосибирцы высказались об интимном скандале в команде «Сибирские снайперы»

29 ноября 2024, 03:28
Фото: 1MI. Болельщики возмущены якобы имевшим место домогательствам
Пользователи соцсетей очень резко высказываются об инциденте в молодежной хоккейной команде.

Большинство комментариев горожан нецензурные или настолько оскорбительны, что мы не можем процитировать эти высказывания. В адрес одного из наставников молодежной хоккейной команды «Сибирские снайперы» звучат проклятия и даже угрозы физической расправы.

«Боже мой, скоро вообще нормальных мужиков не будет», — пишет Ольга Крутий.
«Вот так и доверяй детей подобным извращугам. Столкнулась с тем, что зачастую тренеры, особенно частные, вообще очень халатно и безответственно относятся к работе с детьми. Нет проверок, нет начальства, что хотят, то и воротят», — комментирует Марина Гурова.
«Посмотрим…может кому дорогу перешел…», — высказывает сомнение в реальности произошедшего Андрей Кастерин.
«Звучит как бред…так вот взял и давай всем без разбора отправлять похабень свою. Подставили чувачка жестко», — считает Ирина Анатальевна.

Сам тренер, которого обвиняют в домогательствах к игрокам, тоже прокомментировал скандальные новости: «Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья».

Первыми о том, что один из наставников молодежной хоккейной команды отправлял подопечным свои интимные фото и предлагал провести время наедине в своем номере, сообщили известные спортивные обозреватели.

Позже высказались и в КХЛ — тренера, подозреваемого в домогательствах, на время разбирательств отстранили от работы.

Сегодня «Сибирские снайперы» встречаются в Екатеринбурге с командой «Авто». Предыдущий матч на домашнем льду сибиряки проиграли.

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