Новосибирцы высказались об интимном скандале в команде «Сибирские снайперы»

Posted 29 ноября, 03:28
Published 29 ноября, 03:28
Modified 29 ноября, 03:30
Updated 29 ноября, 03:30
Большинство комментариев горожан нецензурные или настолько оскорбительны, что мы не можем процитировать эти высказывания. В адрес одного из наставников молодежной хоккейной команды «Сибирские снайперы» звучат проклятия и даже угрозы физической расправы.
«Боже мой, скоро вообще нормальных мужиков не будет», — пишет Ольга Крутий.
«Вот так и доверяй детей подобным извращугам. Столкнулась с тем, что зачастую тренеры, особенно частные, вообще очень халатно и безответственно относятся к работе с детьми. Нет проверок, нет начальства, что хотят, то и воротят», — комментирует Марина Гурова.
«Посмотрим…может кому дорогу перешел…», — высказывает сомнение в реальности произошедшего Андрей Кастерин.
«Звучит как бред…так вот взял и давай всем без разбора отправлять похабень свою. Подставили чувачка жестко», — считает Ирина Анатальевна.
Сам тренер, которого обвиняют в домогательствах к игрокам, тоже прокомментировал скандальные новости: «Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья».
Первыми о том, что один из наставников молодежной хоккейной команды отправлял подопечным свои интимные фото и предлагал провести время наедине в своем номере, сообщили известные спортивные обозреватели.
Позже высказались и в КХЛ — тренера, подозреваемого в домогательствах, на время разбирательств отстранили от работы.
Сегодня «Сибирские снайперы» встречаются в Екатеринбурге с командой «Авто». Предыдущий матч на домашнем льду сибиряки проиграли.