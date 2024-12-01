Малышка Хлоя мило «поздравила» новосибирцев с первым днем зимы

Posted 1 декабря, 05:30
Published 1 декабря, 05:30
Modified 1 декабря, 05:32
Updated 1 декабря, 05:32
Котенок краснокнижных леопардов, который родился в Новосибирском зоопарке, продолжает знакомиться с новым для нее миром. Малышка Хлоя играет с льдинками и с очень серьезной мордочкой следит за снежинками.
Сотрудники собрали милые моменты в видео и опубликовали в 1 декабря в своем официальном канале.
«Малышка Хлоя поздравляет всех с первым днем зимы! Совсем скоро наш зоопарк превратится в настоящую новогоднюю сказку», — подписали видео сотрудники зоопарка.
Напомним, что малышка Хлоя родилась у пары краснокнижных леопардов 25 июля. В первые дни мама тщательно скрывала котенка от посторонних глаз. Позже начала выводить девочку на прогулку. Сейчас Хлоя активно изучает внутреннее пространство вольера самостоятельно, но мама по-прежнему помогает ей обучаться важным кошачьим навыкам.