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Posted 1 декабря, 05:30

Published 1 декабря, 05:30

Modified 1 декабря, 05:32

Updated 1 декабря, 05:32

Котенок дальневосточных леопардов

Малышка Хлоя мило «поздравила» новосибирцев с первым днем зимы

1 декабря 2024, 05:30
Фото: Сергей Ильтяков. Котенок дальневосточных леопардов
Уникальный котенок дальневосточных леопардов впервые встречает настоящую сибирскую зиму, уточняет Новосибирский зоопарк.

Котенок краснокнижных леопардов, который родился в Новосибирском зоопарке, продолжает знакомиться с новым для нее миром. Малышка Хлоя играет с льдинками и с очень серьезной мордочкой следит за снежинками.

Сотрудники собрали милые моменты в видео и опубликовали в 1 декабря в своем официальном канале.

«Малышка Хлоя поздравляет всех с первым днем зимы! Совсем скоро наш зоопарк превратится в настоящую новогоднюю сказку», — подписали видео сотрудники зоопарка.
Видео: ТГ канал: Новосибирский зоопарк.

Напомним, что малышка Хлоя родилась у пары краснокнижных леопардов 25 июля. В первые дни мама тщательно скрывала котенка от посторонних глаз. Позже начала выводить девочку на прогулку. Сейчас Хлоя активно изучает внутреннее пространство вольера самостоятельно, но мама по-прежнему помогает ей обучаться важным кошачьим навыкам.

Милого котенка манулов засняли зимой в Новосибирском зоопарке
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