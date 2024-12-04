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Posted 4 декабря, 12:15

Published 4 декабря, 12:15

Modified 4 декабря, 12:17

Updated 4 декабря, 12:17

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

В семье Павла Прилучного пополнение — кто покорил пользователей сети

4 декабря 2024, 12:15
Фото: телеграм-канал актера. Павел Прилучный и Зепюр Брутян

В семье новосибирца Павла Прилучного появилось пополнение

Звездная пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились радостной новостью — в их семье появился новый питомец.

В социальных сетях актриса представила подписчикам щенка породы бультерьер, трогательно отметив, что совсем недавно даже не думала, что полюбит собак.

«У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак», — поделилась Зепюр.

На опубликованных фотографиях маленький сын пары, Микаэль, играет с новым четвероногим другом. Актриса отметила, что кличка для щенка пока не выбрана, и предложила поклонникам принять участие в выборе имени.

Сын с щенкомСын с щенком
Сын с щенком. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Новость вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Многие выразили радость за семью. Однако не обошлось и без критики. Некоторые пользователи считают, что порода бультерьер может быть опасной для маленьких детей.

Супруги воспитывают двоих сыновей: общего ребенка, годовалого Микаэля, и старшего сына Павла от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофея.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Дети#Семья#Социальные сети#Павел Прилучный#Зепюр Брутян#Пополнение
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