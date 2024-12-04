В семье Павла Прилучного пополнение — кто покорил пользователей сети

Posted 4 декабря, 12:15
Published 4 декабря, 12:15
Modified 4 декабря, 12:17
Updated 4 декабря, 12:17
В социальных сетях актриса представила подписчикам щенка породы бультерьер, трогательно отметив, что совсем недавно даже не думала, что полюбит собак.
«У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак», — поделилась Зепюр.
На опубликованных фотографиях маленький сын пары, Микаэль, играет с новым четвероногим другом. Актриса отметила, что кличка для щенка пока не выбрана, и предложила поклонникам принять участие в выборе имени.
Новость вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Многие выразили радость за семью. Однако не обошлось и без критики. Некоторые пользователи считают, что порода бультерьер может быть опасной для маленьких детей.
Супруги воспитывают двоих сыновей: общего ребенка, годовалого Микаэля, и старшего сына Павла от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофея.