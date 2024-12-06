В Новосибирске избрали меру пресечения для замдиректора «СпецТрансСтрой»

Posted 6 декабря, 06:35
Published 6 декабря, 06:35
Modified 6 декабря, 06:37
Updated 6 декабря, 06:37
Директора строительной компании «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его зама Виталия Сукача задержали 5 декабря. Их обвинили в превышении полномочий и многомиллионном мошенничестве при выполнении госконтракта.
Заместителю 6 декабря избрали меру пресечения. Виталию Сукачу запретили взаимодействовать с участниками уголовного дела, сотрудниками компании, а также пользоваться телефоном и интернетом.
Ему разрешено общаться с защитником и родителями. Постановление суда еще можно обжаловать. Что касается его начальника, суд пока не принял решение.