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Posted 6 декабря, 06:35

Published 6 декабря, 06:35

Modified 6 декабря, 06:37

Updated 6 декабря, 06:37

Зам будет находиться дома

В Новосибирске избрали меру пресечения для замдиректора «СпецТрансСтрой»

6 декабря 2024, 06:35
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области. Зам будет находиться дома
В Новосибирске судебный департамент сообщил об избрании меры пресечения фигуранту дела из компании «СпецТрансСтрой».

Директора строительной компании «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его зама Виталия Сукача задержали 5 декабря. Их обвинили в превышении полномочий и многомиллионном мошенничестве при выполнении госконтракта.

Заместителю 6 декабря избрали меру пресечения. Виталию Сукачу запретили взаимодействовать с участниками уголовного дела, сотрудниками компании, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Ему разрешено общаться с защитником и родителями. Постановление суда еще можно обжаловать. Что касается его начальника, суд пока не принял решение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#СпецТрансСтрой
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