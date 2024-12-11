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Posted 11 декабря, 09:10

Published 11 декабря, 09:10

Modified 11 декабря, 09:12

Updated 11 декабря, 09:12

Кому платили больше

Жителям Новосибирска назвали самую высокооплачиваемую работу 2024 года

11 декабря 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney. Кому платили больше
Стали известные самые оплачиваемые вакансии 2024 года в Новосибирской области, что выяснили эксперты.

Больше всего зарабатывали специалисты по профессии плиточник. Буквально за год зарплатные предложения выросли на 52%. Сотрудникам платили по 149 584 рублей. Нуждались в таких рабочих на 27% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по высокооплачиваемым профессиям стал бетонщик. Ему предлагали 140 045 рублей в месяц. Их зарплата поднялась на 45%, а спрос взлетел на 214%, сообщают аналитики «Авито Работа».

Еще одна вакансия, где платили прилично, была профессия штукатура. Им предлагали ежемесячно 128 759 рублей. Это на 30% больше, чем в 2023 году. Таких вакансий увеличилось на 291%.

В строительной отрасли тоже стали больше платить: за год денежные предложения выросли до 37% и составили 124 978 рублей. Недавно были названы самые прибыльные профессии за ноябрь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Вакансии#Профессии
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