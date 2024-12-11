Жителям Новосибирска назвали самую высокооплачиваемую работу 2024 года

Posted 11 декабря, 09:10
Published 11 декабря, 09:10
Modified 11 декабря, 09:12
Updated 11 декабря, 09:12
Больше всего зарабатывали специалисты по профессии плиточник. Буквально за год зарплатные предложения выросли на 52%. Сотрудникам платили по 149 584 рублей. Нуждались в таких рабочих на 27% больше, чем в прошлом году.
На втором месте по высокооплачиваемым профессиям стал бетонщик. Ему предлагали 140 045 рублей в месяц. Их зарплата поднялась на 45%, а спрос взлетел на 214%, сообщают аналитики «Авито Работа».
Еще одна вакансия, где платили прилично, была профессия штукатура. Им предлагали ежемесячно 128 759 рублей. Это на 30% больше, чем в 2023 году. Таких вакансий увеличилось на 291%.
В строительной отрасли тоже стали больше платить: за год денежные предложения выросли до 37% и составили 124 978 рублей. Недавно были названы самые прибыльные профессии за ноябрь.