Мужчина из Новосибирска проглотил ложку

Posted 12 декабря, 03:48
Published 12 декабря, 03:48
Modified 12 декабря, 03:50
Updated 12 декабря, 03:50
Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Спасателей вызвали в дом на улицу Фадеева, что в Калининском районе. Они потребовались для обеспечения доступа скорой помощи к пациенту.
Доступ предоставили и врачи смогли помочь мужчине. Оказалось, что 57-летний сибиряк проглотил ложку. Как он себя чувствует после помощи и при каких обстоятельствах был совершен данный инцидент, неизвестно.
В начале года ребенок проглотил прищепку и едва не погиб. Он начал уже синеть, когда родители привезли его в больницу. На операционном столе была важна каждая минута. Врачи смогли помочь малышу. Теперь его здоровью ничего не угрожает.