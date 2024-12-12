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Posted 12 декабря, 03:48

Published 12 декабря, 03:48

Modified 12 декабря, 03:50

Updated 12 декабря, 03:50

Ложка оказалась у мужчины во рту

Мужчина из Новосибирска проглотил ложку

12 декабря 2024, 03:48
Фото: 1MI. Ложка оказалась у мужчины во рту
В Новосибирске мужчина проглотил ложку: подробности дали спасатели МАСС.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Спасателей вызвали в дом на улицу Фадеева, что в Калининском районе. Они потребовались для обеспечения доступа скорой помощи к пациенту.

Доступ предоставили и врачи смогли помочь мужчине. Оказалось, что 57-летний сибиряк проглотил ложку. Как он себя чувствует после помощи и при каких обстоятельствах был совершен данный инцидент, неизвестно.

В начале года ребенок проглотил прищепку и едва не погиб. Он начал уже синеть, когда родители привезли его в больницу. На операционном столе была важна каждая минута. Врачи смогли помочь малышу. Теперь его здоровью ничего не угрожает.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Спасатели#Помощь#Здоровье#Пациенты
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