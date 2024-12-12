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Posted 12 декабря, 03:01

Published 12 декабря, 03:01

Modified 12 декабря, 03:03

Updated 12 декабря, 03:03

Новосибирцев ждет весна

В декабре на Новосибирск обрушатся погодные аномалии

12 декабря 2024, 03:01
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новосибирцев ждет весна
В Новосибирске погода приготовит много сюрпризов в декабре 2024: изучаем прогноз погоды.

Больше всего сибиряков удивит весеннее потепление. Температура достигнет 0 градусов 15 декабря. Теплым станет практически весь месяц. Морозов не будет даже на январские праздники. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».

Фото: yandex.ru

А вот gismeteo похолодание все-таки обещает. Оно придет с 26 декабря, под Новый год. Однако и сильных морозов не предвидится. До 25 числа снег будет идти каждый день. Также совсем скоро пройдет дождь.

Фото: gismeteo

World-weather обещает лишь единственный холодный день: 26 декабря. В ночь похолодает до -17, а днем ожидается -16. Сам по себе месяц станет теплым, без существенных морозов. Ближе к Новому году в ночное время столбик термометра начнет показывать -16…-17.

Фото: world-weather
Мощная метель обрушится на Новосибирск
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