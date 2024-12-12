В декабре на Новосибирск обрушатся погодные аномалии

Posted 12 декабря, 03:01
Published 12 декабря, 03:01
Modified 12 декабря, 03:03
Updated 12 декабря, 03:03
Больше всего сибиряков удивит весеннее потепление. Температура достигнет 0 градусов 15 декабря. Теплым станет практически весь месяц. Морозов не будет даже на январские праздники. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
А вот gismeteo похолодание все-таки обещает. Оно придет с 26 декабря, под Новый год. Однако и сильных морозов не предвидится. До 25 числа снег будет идти каждый день. Также совсем скоро пройдет дождь.
World-weather обещает лишь единственный холодный день: 26 декабря. В ночь похолодает до -17, а днем ожидается -16. Сам по себе месяц станет теплым, без существенных морозов. Ближе к Новому году в ночное время столбик термометра начнет показывать -16…-17.