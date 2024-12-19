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Posted 19 декабря, 18:51

Published 19 декабря, 18:51

Modified 19 декабря, 19:36

Updated 19 декабря, 19:36

Косули вышли к селу в Новосибирской области

Сотни косуль вышли к людям в Новосибирске: что их привлекло

19 декабря 2024, 18:51
Фото: 1MI.

Косули вышли к селу в Новосибирской области

На особо охраняемой природной территории «Маяк» неподалеку от с. Кочки было замечено большое скопление редких копытных.

19 декабря сибиряки могли наблюдать большое количество сбежавшихся косуль.

Массовое скопление косуль в госзаказнике «Маяк» — привычное явление, которое можно наблюдать всю зиму, — пояснил старший охотовед Владимир Домаров.

Инспекторы следят за редкими животными, устанавливают для них солонцы и выкладывают сено.

Ранее сообщалось о любопытной лисе в АСО «Западный» — лесную красавицу засняли спасатели МАСС.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Природа#Сибирь
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