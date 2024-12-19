Сотни косуль вышли к людям в Новосибирске: что их привлекло

Posted 19 декабря, 18:51
Published 19 декабря, 18:51
Modified 19 декабря, 19:36
Updated 19 декабря, 19:36
19 декабря сибиряки могли наблюдать большое количество сбежавшихся косуль.
Массовое скопление косуль в госзаказнике «Маяк» — привычное явление, которое можно наблюдать всю зиму, — пояснил старший охотовед Владимир Домаров.
Инспекторы следят за редкими животными, устанавливают для них солонцы и выкладывают сено.
Ранее сообщалось о любопытной лисе в АСО «Западный» — лесную красавицу засняли спасатели МАСС.