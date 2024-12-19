Топ регионов с самым дорогим новогодним застольем — где можно разориться на еде

Опросив 1,5 тысячи человек от 18 лет Группа Ренессанс Страхование выяснила, что большая часть граждан готова отдать не менее 20 тысяч, а от 20 до 40 намерены платить 32% опрошенных. Каждый седьмой, а это 16%, отдадут за застолье 40-50 тысяч, еще для 12% не жалко и 50 тысяч.