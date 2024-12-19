Топ регионов с самым дорогим новогодним застольем — где можно разориться на еде

Posted 19 декабря, 02:48
Published 19 декабря, 02:48
Modified 19 декабря, 02:50
Updated 19 декабря, 02:50
Застолье на Новый год обойдется, в среднем, в 20 тысяч рублей. Новосибирск вошел в пятерку самых дорогих городов с крупными расходами на стол с едой.
Опросив 1,5 тысячи человек от 18 лет Группа Ренессанс Страхование выяснила, что большая часть граждан готова отдать не менее 20 тысяч, а от 20 до 40 намерены платить 32% опрошенных. Каждый седьмой, а это 16%, отдадут за застолье 40-50 тысяч, еще для 12% не жалко и 50 тысяч.
Также стало известно, что не все новосибирцы желают отмечать праздник в кругу семьи. Так, 57% все же останутся со своими близкими, 7% уйдут из дома после боя курантов, 15% будут праздновать с друзьями, 11% с коллегами, еще 10% — в гордом одиночестве. Тем временем на Новосибирск скоро обрушатся снегопады и морозы.