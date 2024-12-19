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Posted 19 декабря, 02:48

Published 19 декабря, 02:48

Modified 19 декабря, 02:50

Updated 19 декабря, 02:50

Сколько денег потратят новосибирцы

Топ регионов с самым дорогим новогодним застольем — где можно разориться на еде

19 декабря 2024, 02:48
Фото: Изображение Midjourney. Сколько денег потратят новосибирцы

Жителям Новосибирска придется заплатить за новогодние угощения больше 20 тысяч

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Стало известно, сколько придется потратить сибирякам на новогодний стол в 2024 году, что выяснили аналитики.

Застолье на Новый год обойдется, в среднем, в 20 тысяч рублей. Новосибирск вошел в пятерку самых дорогих городов с крупными расходами на стол с едой.

Опросив 1,5 тысячи человек от 18 лет Группа Ренессанс Страхование выяснила, что большая часть граждан готова отдать не менее 20 тысяч, а от 20 до 40 намерены платить 32% опрошенных. Каждый седьмой, а это 16%, отдадут за застолье 40-50 тысяч, еще для 12% не жалко и 50 тысяч.

Также стало известно, что не все новосибирцы желают отмечать праздник в кругу семьи. Так, 57% все же останутся со своими близкими, 7% уйдут из дома после боя курантов, 15% будут праздновать с друзьями, 11% с коллегами, еще 10% — в гордом одиночестве. Тем временем на Новосибирск скоро обрушатся снегопады и морозы.

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