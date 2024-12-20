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Posted 20 декабря, 04:54

Published 20 декабря, 04:54

Modified 20 декабря, 04:56

Updated 20 декабря, 04:56

Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Агата Муцениеце вспомнила о страстных поцелуях на публику

20 декабря 2024, 04:54
Фото: соцсети Ивана Чуйкова. Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Экс-супруга новосибирца Павла Прилучного вспомнила, как целовалась с другим

В этом году личная жизнь Агаты Муцениеце стала одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса. Актриса сериала «Закрытая школа» не раз оказывалась в центре слухов о романах с разными мужчинами, включая загадочного доктора, известного ресторатора и популярного телеведущего.

Особенно горячие дискуссии разгорелись вокруг её отношений с Иваном Чуйковым. В мае этого года их неожиданно страстный поцелуй на публике буквально взорвал соцсети, заставив поклонников гадать, что же связывает звёзд. Видео с этого события стало вирусным, но ни Агата, ни Иван так и не дали прямых ответов на вопросы об их романтической связи, предпочитая отшучиваться.

Пока поклонники спорили, дружба это или нечто большее, сами знаменитости продолжали подогревать интерес своими загадочными высказываниями. Однако вскоре последовало заявление Агаты, которое расставило всё по местам:

«Я его пиарила, теперь всё, хватит, у меня новая жизнь!» — заявила актриса в интервью, добавив, что их дружеские отношения продолжаются.

Несмотря на это, совместное появление Муцениеце и Чуйкова в шоу «Сплетница» с Кариной Нигай снова вызвало обсуждения. Когда ведущая упомянула тот самый публичный поцелуй, Агата и Иван явно почувствовали себя неловко.

Сейчас Агата Муцениеце уже не скрывает свои новые отношения с музыкантом Петром Дрангой. Недавние публикации актрисы в социальных сетях дали понять, что она счастлива в новом этапе своей жизни. Пара не скрывает своих чувств, что радует поклонников, привыкших к таинственности в жизни Агаты. Напомним, что в прошлом Муцениеце — бывшая супруга актера из Новосибирска Павла Прилучного. У них был общий сын, но мать отказалась от него, назвав «пробным вариантом» и недавно передав отцу.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой
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