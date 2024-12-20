Агата Муцениеце вспомнила о страстных поцелуях на публику

Сейчас Агата Муцениеце уже не скрывает свои новые отношения с музыкантом Петром Дрангой. Недавние публикации актрисы в социальных сетях дали понять, что она счастлива в новом этапе своей жизни. Пара не скрывает своих чувств, что радует поклонников, привыкших к таинственности в жизни Агаты. Напомним, что в прошлом Муцениеце — бывшая супруга актера из Новосибирска Павла Прилучного. У них был общий сын, но мать отказалась от него, назвав «пробным вариантом» и недавно передав отцу.