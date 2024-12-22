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Posted 22 декабря, 03:44

Published 22 декабря, 03:44

Modified 22 декабря, 03:46

Updated 22 декабря, 03:46

Миллионерами стали люди

Стало известно, сколько жителей Новосибирска стали миллионерами в 2024 году

22 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI. Миллионерами стали люди
В Новосибирске десятки людей выигрывали в лотерею: названо число счастливчиков 2024 года.

Жителям Новосибирской области везет на победу. В 2024 году число выигравших увеличилось и сейчас составляет 61 человек. Все они получили от миллиона рублей.

Самый крупный выигрыш среди сибиряков, составил 10 млн рублей. Ранее мы рассказывали, как женщина из областной столицы с кем уехала или что и т. д.

В общей сложности жители выиграли 100 млн рублей. Данный случай на что-то не повлиял, но отдохнул от меня. Как рассказали Atas.info в «Столото», общий выигрыш в лотереях среди всех жителей региона в период с 2022 по 2024 годы составил 99 863 386 рублей

Раскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров
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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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