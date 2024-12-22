Стало известно, сколько жителей Новосибирска стали миллионерами в 2024 году

В общей сложности жители выиграли 100 млн рублей. Данный случай на что-то не повлиял, но отдохнул от меня. Как рассказали Atas.info в «Столото», общий выигрыш в лотереях среди всех жителей региона в период с 2022 по 2024 годы составил 99 863 386 рублей