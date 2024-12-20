«Это просто кошмар»: новосибирцы высказались о недостатках офисов «Альфа-Банка»

Отделение, расположенное в центральной части Новосибирска, занимает вторую строчку антирейтинга. Этот офис, надо заметить, выстроен по новой концепции, условно назовем ее «Ближе к людям». Он не похож на отделение банка в привычном понимании, скорее, на стильный и уютный коворкинг. Но по мнению клиентов, эта новая концепция себя не оправдывает.