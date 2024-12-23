В Новосибирской области найдено тело бывшего члена влиятельной ОПГ

Андрей Андреев некогда занимал высокую должность в структуре УФСКН, но его карьера была омрачена уголовным делом. В 2015 году он стал фигурантом дела о связи с организованной преступной группировкой Трунова, получив 11 лет лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил приговор до 7 лет, и уже в 2016 году Андреев был освобожден условно-досрочно.