В Новосибирской области найдено тело бывшего члена влиятельной ОПГ

Posted 23 декабря, 03:06
Published 23 декабря, 03:06
Modified 23 декабря, 03:08
Updated 23 декабря, 03:08
Андрееву было 54 года. Сообщается, что готовился к новогоднему путешествию, однако вместо праздничных хлопот близкие столкнулись с трагедией. Тело мужчины было обнаружено с травмами, которые, по предварительным данным, могли быть получены при естественных обстоятельствах. Следов насильственной гибели при этом не выявлено, точную причину позволит установить только экспертиза.
Следственный комитет провел осмотр места происшествия. По словам официальных представителей, расследование находится на начальной стадии, и пока рано делать какие-либо выводы, сообщает КП-Новосибирск.
Андрей Андреев некогда занимал высокую должность в структуре УФСКН, но его карьера была омрачена уголовным делом. В 2015 году он стал фигурантом дела о связи с организованной преступной группировкой Трунова, получив 11 лет лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил приговор до 7 лет, и уже в 2016 году Андреев был освобожден условно-досрочно.