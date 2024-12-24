В Новосибирскую область в конце декабря придет весеннее тепло

Posted 24 декабря, 02:30
Published 24 декабря, 02:30
Modified 24 декабря, 02:32
Updated 24 декабря, 02:32
В регионе сохраняются морозы до -20 и ниже. Такая температура держится в ночное и утреннее время уже неделю. Однако с 24 декабря постепенно начнет теплеть. Днями будет -14, но ночами -18…-16.
С 27 числа придет тепло. В пятницу потеплеет до -7. К выходным, 28 и 29 декабря, столбик термометра покажет -5. При этом возможен снег. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
Сайт world-weather прогнозирует такую же температуру. По его данным, 30 и 31 декабря станет -7…-6 днем и -9…-8 ночью. Самым теплым днем станет 2 января, когда потеплеет до -1.
Rusmeteo обещает с 24 по 26 морозы до -20 ночью, а днем до -16. С 27 декабря начнет теплеть от -8 до -5. Тем временем в Новосибирске объявлен режим «черного неба».