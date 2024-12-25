Новосибирские водители помогли застрявшим пассажирам горящего автобуса

Posted 25 декабря, 05:39
Published 25 декабря, 05:39
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Инцидент случился 24 декабря. Автобус ехал по дамбе ГЭС и внезапно загорелся. Из общественного транспорта шел дым. Водитель эвакуировал пассажиров на улицу. Всего было около 30 человек.
Движение пешеходов по дамбе запрещено, поэтому люди оказались в беде. Однако в Новосибирске живут человечные водители. За несколько минут они подъезжали к людям и развозили их до разрешенного места.
В соцсетях автомобилистам выразили благодарность, то что не бросили горожан в беде, ведь на улице не первый день сохраняется мороз. Ранее мы писали, что в новосибирских электричках подорожает проезд.