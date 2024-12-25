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Posted 25 декабря, 05:39

Published 25 декабря, 05:39

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Пассажиры могли замерзнуть

Новосибирские водители помогли застрявшим пассажирам горящего автобуса

25 декабря 2024, 05:39
Фото: 1MI. Пассажиры могли замерзнуть
В Новосибирске водители оказали помощь пассажирам автобуса, подробности дали очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился 24 декабря. Автобус ехал по дамбе ГЭС и внезапно загорелся. Из общественного транспорта шел дым. Водитель эвакуировал пассажиров на улицу. Всего было около 30 человек.

Движение пешеходов по дамбе запрещено, поэтому люди оказались в беде. Однако в Новосибирске живут человечные водители. За несколько минут они подъезжали к людям и развозили их до разрешенного места.

В соцсетях автомобилистам выразили благодарность, то что не бросили горожан в беде, ведь на улице не первый день сохраняется мороз. Ранее мы писали, что в новосибирских электричках подорожает проезд.

В Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Помощь#Автобус#Пассажиры
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