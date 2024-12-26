В Новосибирске автоледи оригинально наказали за «кривую» парковку

Posted 26 декабря, 09:39
Published 26 декабря, 09:39
Modified 26 декабря, 09:41
Updated 26 декабря, 09:41
Все случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев. У дома №33/7 женщина припарковала автомобиль возле подъезда. Однако владелица машины перегородила людям вход и выход.
Сама автоледи так не считает. С ее слов, она убедилась в том, что люди могут пройти и только поэтому оставила там машину.
В ее авто неизвестные сбросили строительный мусор. Тогда транспортное средство включило сигнализацию. Сибирячка нашла там куски стекла внутри. Дальнейшее развитие событий пока не уточняется.