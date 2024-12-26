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Posted 26 декабря, 09:39

Published 26 декабря, 09:39

Modified 26 декабря, 09:41

Updated 26 декабря, 09:41

Парковка была в неположенном месте

В Новосибирске автоледи оригинально наказали за «кривую» парковку

26 декабря 2024, 09:39
Фото: 1MI. Парковка была в неположенном месте
В Новосибирске повреждения получила машина, которая стояла на парковке, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Все случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев. У дома №33/7 женщина припарковала автомобиль возле подъезда. Однако владелица машины перегородила людям вход и выход.

Сама автоледи так не считает. С ее слов, она убедилась в том, что люди могут пройти и только поэтому оставила там машину.

В ее авто неизвестные сбросили строительный мусор. Тогда транспортное средство включило сигнализацию. Сибирячка нашла там куски стекла внутри. Дальнейшее развитие событий пока не уточняется.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Соцсети
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