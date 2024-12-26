В Новосибирске вынесли приговор банде мошенников за обман людей на 4 млн

Posted 26 декабря, 07:38
Published 26 декабря, 07:38
Modified 26 декабря, 07:40
Updated 26 декабря, 07:40
Мошенники действовали в 2022 году. Всего в банде было 13 человек. На их счету 108 телефонных обманов на сумму 4 млн рублей. Через колл-центры они звонили россиянам и предлагали им оформить выгодные кредиты.
Они обещали людям минимальные проценты, только для этого россиянам надо было скинуть деньги за курьера, оплатить комиссию и страховку. Деньги сибиряки так и не увидели.
Новосибирцы тоже на это соглашались. Когда преступную схему раскрыли, то было возбуждено дело по факту мошенничества. Суд дал семерым виновникам от 3,4 до 6 лет колонии, еще шесть получили условный срок от 3 до 4,6 лет. Приговор еще модно обжаловать. Также в Новосибирске директор магазина украл миллионы для покупки крипты.