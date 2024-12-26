В Новосибирске вынесли приговор банде мошенников за обман людей на 4 млн

Новосибирцы тоже на это соглашались. Когда преступную схему раскрыли, то было возбуждено дело по факту мошенничества. Суд дал семерым виновникам от 3,4 до 6 лет колонии, еще шесть получили условный срок от 3 до 4,6 лет. Приговор еще модно обжаловать. Также в Новосибирске директор магазина украл миллионы для покупки крипты.