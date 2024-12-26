atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 07:38

Published 26 декабря, 07:38

Modified 26 декабря, 07:40

Updated 26 декабря, 07:40

Люди им верили

В Новосибирске вынесли приговор банде мошенников за обман людей на 4 млн

26 декабря 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney. Люди им верили
В Новосибирске огласили приговор банде мошенников, подробности дала прокуратура.

Мошенники действовали в 2022 году. Всего в банде было 13 человек. На их счету 108 телефонных обманов на сумму 4 млн рублей. Через колл-центры они звонили россиянам и предлагали им оформить выгодные кредиты.

Они обещали людям минимальные проценты, только для этого россиянам надо было скинуть деньги за курьера, оплатить комиссию и страховку. Деньги сибиряки так и не увидели.

Новосибирцы тоже на это соглашались. Когда преступную схему раскрыли, то было возбуждено дело по факту мошенничества. Суд дал семерым виновникам от 3,4 до 6 лет колонии, еще шесть получили условный срок от 3 до 4,6 лет. Приговор еще модно обжаловать. Также в Новосибирске директор магазина украл миллионы для покупки крипты.

Новосибирский мошенник отправился в колонию за махинации с криптовалютой
Узнать подробнее
Читайте также:
За обман жителей Новосибирска на 30 млн арестовали банду мошенниковВ Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователейВ Новосибирске мошенники делают дропперов из подростков и ставят их на счетчик
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика