Еще один елочный базар закрыли в Новосибирске — что происходит

Posted 27 декабря, 10:51
Published 27 декабря, 10:51
Modified 27 декабря, 10:53
Updated 27 декабря, 10:53
В Первомайском районе Новосибирска выявлен незаконный елочный базар. Во время рейда мэрии Новосибирска и сотрудниками ГУ МВД были изъяты 30 елей и 13 лапников.
На гражданина, занимавшегося продажей елей без разрешения, составлен протокол по статье «О торговле в неустановленных местах». Также выявлено нарушение порядка размещения временных объектов, за что был составлен дополнительный протокол.
Отметим, что накануне 26 декабря специалисты горадминистрации закрыли еще один елочный базар в Советском районе. У торговца также изъяли около 30 елей и составили два протокола.
Специалисты мэрии подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на защиту потребителей и предотвращение незаконной деятельности. Нарушения законодательства не только наносят ущерб городской экономике, но и создают неудобства для жителей.