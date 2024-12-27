atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:51

Published 27 декабря, 10:51

Modified 27 декабря, 10:53

Updated 27 декабря, 10:53

Елочный базар

Еще один елочный базар закрыли в Новосибирске — что происходит

27 декабря 2024, 10:51
Фото: Мэрия Новосибирска. Елочный базар

В Первомайском районе Новосибирска закрыли нелегальный елочный базар

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Мэрия Новосибирска закрыла нелегальный елочный базар, о чем сообщили в пресс-службе администрации города.

В Первомайском районе Новосибирска выявлен незаконный елочный базар. Во время рейда мэрии Новосибирска и сотрудниками ГУ МВД были изъяты 30 елей и 13 лапников.

На гражданина, занимавшегося продажей елей без разрешения, составлен протокол по статье «О торговле в неустановленных местах». Также выявлено нарушение порядка размещения временных объектов, за что был составлен дополнительный протокол.

Владелец базара
Владелец базара. Фото: Мэрия Новосибирска

Отметим, что накануне 26 декабря специалисты горадминистрации закрыли еще один елочный базар в Советском районе. У торговца также изъяли около 30 елей и составили два протокола.

Специалисты мэрии подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на защиту потребителей и предотвращение незаконной деятельности. Нарушения законодательства не только наносят ущерб городской экономике, но и создают неудобства для жителей.

Новогодние елки установили по всему Новосибирску — где полюбоваться красавицами
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда и где можно купить живую елку к Новому годуОнлайн-карту с елочными базарами и катками создали в НовосибирскеРедкую елочную игрушку продают за 200 тысяч — как выглядит шедевр времен СССР
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Новый год#Елки#Новый год в Новосибирске 2025#Елочный базар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика