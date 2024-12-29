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Posted 29 декабря, 05:28

Published 29 декабря, 05:28

Modified 29 декабря, 05:30

Updated 29 декабря, 05:30

Авария на сетях в Новосибирске

В Новосибирске в десятках квартир остывают батареи из-за аварии

29 декабря 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney. Авария на сетях в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирска из-за аварии начали остывать батареи, данные об этом опубликованы на портале ЖКХ.

В домах новосибирцев начали остывать батареи, снижены параметры подачи горячей воды. Неприятный предновогодний сюрприз поставщик объясняет необходимостью экстренно провести ремонт на сетях.

Авария затронула дома по адресам:

1-й 6-й Пятилетки переулок: 5/1
Немировича-Данченко улица: 131а, 133, 135, 135а, 135б, 137, 137/1, 137/2, 137/3, 139, 139/1, 139/2, 139/3

 

Специалисты уже работают на объекте. Вернуть нормальные параметры отопления и горячей воды обещают к 1.00 30 декабря.

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#Екатерина Нимко#Общество#Авария#Отопление#Кировский район#Коммунальная авария
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