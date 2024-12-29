В Новосибирске в десятках квартир остывают батареи из-за аварии

Posted 29 декабря, 05:28
Published 29 декабря, 05:28
Modified 29 декабря, 05:30
Updated 29 декабря, 05:30
В домах новосибирцев начали остывать батареи, снижены параметры подачи горячей воды. Неприятный предновогодний сюрприз поставщик объясняет необходимостью экстренно провести ремонт на сетях.
Авария затронула дома по адресам:
|1-й 6-й Пятилетки переулок:
|5/1
|Немировича-Данченко улица:
|131а, 133, 135, 135а, 135б, 137, 137/1, 137/2, 137/3, 139, 139/1, 139/2, 139/3
Специалисты уже работают на объекте. Вернуть нормальные параметры отопления и горячей воды обещают к 1.00 30 декабря.