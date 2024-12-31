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Posted 31 декабря, 16:59

Published 31 декабря, 16:59

Modified 31 декабря, 17:01

Updated 31 декабря, 17:01

Новый год в Новосибирске

Жители Новосибирской области встретили Новый год

31 декабря 2024, 16:59
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новый год в Новосибирске
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новый год шагает по России, ровно в 00.00 по местному времени его встретили жители Новосибирской области.

Жители Новосибирской области встретили Новый год. Люди верят, что после полуночи обязательно сбудутся мечты и все самые теплые пожелания.

Редакция Atas.info поздравляет своих читателей с наступившим Новым годом! В этот волшебный период хочется пожелать вам море радости, света и тепла. Каждый год, как новая книга, предлагает нам уникальные страницы, наполненные событиями, эмоциями и воспоминаниями. Пусть 2025 год станет для вас настоящим шедевром, а на его страницах будет больше ярких моментов, чем привычного будничного серого.

Мы желаем вам здоровья, которое позволяет свершать задуманное, любви, согревающей сердце в самые холодные зимние вечера, и вдохновения на пути к новым достижениям. Пусть ваша жизнь будет наполнена увлекательными открытиями и приятными сюрпризами. Будьте смелыми в своих мечтах, ведь они способны стать реальностью, если верить в себя и двигаться вперед.

Наша редакция будет стараться радовать вас интересными материалами и свежими идеями. Благодарим вас за то, что вы с нами, и надеемся на дальнейшее сотрудничество в новом году. Пусть каждый ваш день будет светлым и успешным!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал обращение на видео, также поздравил новосибирцев и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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